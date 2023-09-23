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تكنولوجيا وعلوم
قبل إطلاقها الرسمي... مواصفات منتظرة في هواتف غالاكسي إس 24
Lebanon 24
23-09-2023
|
00:35
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أطلقت سامسونغ الكورية الجنوبية، غالاكسي إس 23 في شباط الماضي، في انتظار غالاكسي إس 24، التي يقال إنها ستطرحه في الربع الأول من 2024.
وستتضمن أجهزة غالاكسي إس 24 ثلاثة طرز جديدة: غالاكسي إس 24 وغالاكسي إس 24+ وغالاكسي إس 24 ألترا. وظهرت هذه الهواتف على العديد من مواقع التسريبات، التي كشفت الكثير من المعلومات عنها.
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ونشر المسرب @heyitsyogesh بعض مواصفات هذه السلسلة. ووفقاً للمصدر، سيحتوي غالاكسي إس 24 على شاشة FHD ويمكن أن يأتي بنوعين مختلفين من المعالجات Snapdragon 8 Gen 3 وExynos 2400 ويُعتقد أنه مدعوم ببطارية تبلغ سعتها 4900 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 45 واط. ويمكنه أيضاً تجهيز إعداد كاميرا خلفية ثلاثية من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميغابكسل، وكاميرا ثانوية بدقة 12 ميغابكسل، ومستشعر كاميرا بدقة 10 ميغابكسل.
أما غالاكسي إس 24 ألترا، فمن المتوقع أن يأتي بشاشة مسطحة QHD + وسيحتوي على إطار من التيتانيوم. وقد يشغل بمجموعة شرائح Snapdragon 8 Gen 3 وتدعمه ببطارية 5000 مللي أمبير للشحن السريع بقوة 45 واط.
ويقال إن الجهاز مزود بكاميرا خلفية رباعية بدقة 200 ميغابكسل + 12 ميغابكسل + 50 ميغابكسل + 10 ميغابكسل، بحسب موقع ذا تيك أوتلوك.
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