قبل شرائه.. اليكم مشاكل وعيوب آيفون 15

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نماذج آيفون 15 برو تم الترويج لها خلال مؤتمر آبل في الأيام الأخيرة بكونها مصنوعة من مادة التيتانيوم، لتحل محل المواد الفولاذية الصلبة المستخدمة في الأجيال السابقة. فتحت شركة آبل بالساعات الماضية أبوابها أمام التواقين للحصول على هاتف آيفون 15 الجديد، بخاصة مع طرح العديد من الميزات الجديدة، لكن أول الحاصلين على الجهاز اكتشفوا عيوباً عديدة بالجهاز المدعم بالـ"تيتانيوم".نماذج آيفون 15 برو تم الترويج لها خلال مؤتمر آبل في الأيام الأخيرة بكونها مصنوعة من مادة التيتانيوم، لتحل محل المواد الفولاذية الصلبة المستخدمة في الأجيال السابقة.

وقالت آبل في مؤتمرها إن التغيير في التركيبة يجعل الهاتف أكثر خفة وقوة، ومع ذلك.. يُظهر اختبار سقوط قصةً مختلفة.



نشر سام كوهل بعد زيارة متجر آبل في أستراليا، حيث حصل على الهاتف الجديد، فيديو على يوتيوب أجرى من خلاله اختبار سقوط ومقارنة بين آيفون برو 14 وآيفون برو 15.

وفيما ظهرت بعض الخدوش على آيفون برو 14، تعرض الجيل الـ15 منه لأضرار كبيرة وبات غير قابل للتشغيل تماماً، وانقسم لاحقاً إلى جزئين مع تقدم الاختبارات.



وتعقيباً على هذا الفيديو، نشرت "ملاحظات الجمهور" على منصة إكس، تويتر سابقاً، ملاحظة جاء فيها أن "هذه البيئة غير خاضعة للمعايير الصحيحة لإجراء التجارب، ولا ينبغي أخذ النتائج على محمل الجد".

وأضافت الملاحظة "يمكن رؤية الهاتفين يسقطان بزوايا مختلفة، ما يؤدي إلى نتائج مختلفة، كما أن السطح الذي سقطا عليه الجهازان غير متساويين أيضاً، وقد يؤدي إلى نتائج مختلفة".



تغير اللون

وعلى منصات التواصل، رصد 24 العديد من المنشورات التي تشير إلى أن الهاتف الجديد من آبل تشوبه العديد من المشاكل، لاسيما مع الألوان غير المتناسقة لهيكل الهاتف أو الحواف الأكبر مما ظهر عليه الهاتف في العرض التقديمي له.

وتعقيباً على انتشار بعض هذه العيوب على منصات التواصل، نشرت شركة آبل بياناً تؤكد على مشكلة تغير اللون على الهاتف.

وأوضحت الشركة أن زيوت البشرة قد تغير مؤقتاً من لون هيكل الهاتف، ودعت الشركة إلى مسح الهاتف "بقطعة قماش ناعمة ومبللة قليلاً وخالية من الوبر لاستعادة المظهر الأصلي"، في غمزة واضحة إلى قطعة القماش التي بدأت الشركة تروج لها لتنظيف أجهزتها في نهاية 2021.



مشاكل في الاستخدام الأول

وفقاً لشركة آبل، تظهر هذه المشكلة عندما يود المستخدم نقل بيانات هاتف آيفون القديم إلى هاتف iPhone 15 أو iPhone 15 Pro الجديد، أثناء عملية الإعداد.. ومع ذلك، قد يواجه بعض المستخدمون مشكلة جمود هاتف iPhone 15 وظهور شعار Apple بعد اتخاذ هذا الإجراء.

الحل بحسب آبل، تحديث جهاز آيفون 15 قبل نقل البيانات.



يجب اتباع الخطوات العادية لإعداد iPhone 15 من دون استخدام خيار نقل البيانات، ثم قم بتنزيل التحديث الجديد الذي أصدرته آبل، نظام iOS 17.0.2، والذي يصحح مشكلة نقل البيانات.



مشكلة في برنامج التصوير

واستمرت عيوب آيفون15 برو الجديد بالظهور والاكتشاف في الساعات الأولى من بدء بيع الجهاز في محلات التجزئة في عدد كبير من العالم، وقد رصد أحد المستخدمين مشكلة في تطبيق الكاميرا، حيث يبدو أن هناك عيوباً في برمجية جهاز التصوير، ولم يصدر من شركة آبل أي تعقيب على هذا العيب حتى الساعة.