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تكنولوجيا وعلوم

منطاد يعمل بالطاقة الشمسية على شكل حوت يطير من دون توقف

Lebanon 24
23-09-2023 | 16:00
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من المقرر أن ينطلق منطاد عملاق على شكل حوت إلى السماء، في رحلة رائعة من دون توقف حول العالم.

وستغطي الرحلة أكثر من 24000 ميل، وتستغرق 20 يوماً، وقد أُطلق على المنطاد جوهرة التكنولوجيا والطاقة والكفاءة والسلامة.
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Solar Airship One التي تم تطويرها في فرنسا، عبارة عن سفينة بالون ضخمة يبلغ طولها 495 قدماً، وستطير فوق أكثر من 25 دولة في عام 2026، ويتم الترويج لها على أنها كهربائية بنسبة 100 في المائة، حيث أنها ستعمل بالطاقة الشمسية والهيدروجينية، ما يعني أنها لن تنتج أي انبعاثات كربونية.
وسيحلق المنطاد على ارتفاع 20 ألف قدم تقريباً فوق سطح الأرض، وسيمر عبر المكسيك والهند والولايات المتحدة وغيرها طوال رحلته في غضون عامين من الآن.

وقالت شركة Euro Airship التي تساعد في تطوير الحوت الطائر: "على مر التاريخ، كانت كل الأحلام العظيمة تعتبر مستحيلة قبل أن تتحقق.. ووراء كل إنجاز، اخترع المستكشفون المستقبل من خلال تجاوز حدود يقيننا.. لقد تحدوا الأعراف، وشككوا في الحكمة التقليدية لاكتشاف حلول جديدة".
أحد الأجزاء الأكثر إثارة للإعجاب في المنطاد هو أنه سيكون صامتاً تقريباً.. وبعد 10 سنوات من البحث، من المأمول أن يصل حجم الهيليوم إلى 50 ألف متر مكعب فقط.. ويتكون الهيكل من 15 غلاف غازي يمكن التحكم فيه بشكل فردي، ما يساعد على التحكم بالمنطاد في الطقس العاصف.

وإذا احتاج إلى الهبوط، يقول المصممون إن المنطاد سيكون قادراً على الهبوط، باستخدام منصة دوارة، على "طبقة من الماء"، ما يعني أنه لن يحتاج إلى أي آلات ثقيلة، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.
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