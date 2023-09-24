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تكنولوجيا وعلوم

شكاوى تطالُ هواتف "آيفون 15 برو".. كيف ردّت "أبل"؟

Lebanon 24
24-09-2023 | 02:00
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أفاد بعض مالكي هواتف آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس الجديدة بتغير لون الإطار المعدني في هواتفهم بعد فترة قصيرة من الاستخدام.

وأظهرت صور تداولها عملاء الشركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وجود بصمات للأصابع على الإطار المعدني المصنوع من التيتانيوم لتلك الهواتف، وخاصةً في المساحة التي توجد فيها الأزرار الجانبية، وفقا لما نقلته البوابة العربية للأخبار التقنية.
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وردًا على عملائها، نشرت أبل عبر موقعها الرسمي ما يفيد بأن بصمات الأصابع يمكنها أن تغير بشكل مؤقت لون إطار التيتانيوم الجانبي في هواتف آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس، بسبب الزيت الموجود على البشرة.

وذكرت أبل أن "هذه ليست حالة دائمة. إذ يمكن مسح بصمات الأصابع تمامًا كما هو الحال في أي هاتف آيفون آخر لاستعادة المظهر النهائي النظيف، وذلك باستخدام قطعة قماش ناعمة ورطبة قليلًا وخالية من الوبر".

رد رسمي من أبل

وأثار تغير لون هواتف آيفون 15 برو الجديدة مخاوف العملاء، لذا فضلت أبل الرد رسمياً تحسبًا لانتشار شائعات قد تؤثر سلبًا في مبيعات هواتفها الجديدة.

وأطلقت الشركة الأميركية هواتف آيفون 15 برو هذا العام بهيكل مصنوع من معدن التيتانيوم لأول مرة، وهو معدن متين يشيع استخدامه في صناعة الطيران والفضاء، مع وزن أخف نسبيًا من المعادن الأخرى، وزعمت الشركة أنها اعتمدت تقنية تصنيع معقدة في التصميم والطلاء.

ولم تُرصد مشاكل مماثلة في هواتف آيفون 15 وآيفون 15 بلس الأساسية، إذ إنها مصنوعة من الألمنيوم، ولا يدخل في تكوينها معدن التيتانيوم الجاذب لبصمات الأصابع.
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