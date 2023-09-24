الرقمُ هائل.. كم بلغ عدد المشتركين على "سناب شات بلس"؟

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وقال المدير التنفيذي لشركة سناب، إيفان سبيجل، في تصريحات أدلى بها لوكالة بلومبيرغ، إن "الشركة تسعى على المدى المتوسط إلى الوصول إلى 10 ملايين مشترك في الخدمة".وتطمح سناب عبر تلك الخدمة المأجورة إلى زيادة إيراداتها غير الإعلانية بتحصيل الاشتراكات مباشرةً من مشتركي سناب شات بلس.وكانت شركة سناب أطلقت تلك الخدمة في شهر حزيران من العام الماضي، من أجل توفير مزايا إضافية حصرية لمستخدمي سناب شات مقابل اشتراك شهري يبلغ 4 دولارات.وتمنح الشركة المشتركين في خدمة سناب شات بلس وصولًا مبكرًا إلى المزايا الجديدة، بالإضافة إلى اختصاصهم بعدة مزايا أخرى لا تتوفر لدى بقية المستخدمين.ويعتبر عدد المشتركين في الخدمة ضئيلًا إذا ما قورن بالعدد الإجمالي لمستخدمي المنصة، حيث يتجاوز عددهم 750 مليون مستخدم نشط على أساس شهري.ويأتي ذلك النجاح النسبي الذي حققته خدمة سناب شات بلس خلافًا لخدمة إكس بريميوم، المعروفة سابقًا باسم تويتر بلو، التي يحاول إيلون ماسك جعلها محورًا لتنشيط أعمال شركته، بعد أن شهدت تراجعًا في عائدات الإعلانات، وعزوفًا من المعلنين.ولم تعلن إكس – تويتر سابقًا – رسميًا عدد المشتركين في خدمة إكس بريميوم المأجورة، لكن بعض التقديرات تشير إلى أن عدد مشتركي الخدمة لم يبلغ مليون مشترك بعد.