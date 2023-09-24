Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

الرقمُ هائل.. كم بلغ عدد المشتركين على "سناب شات بلس"؟

Lebanon 24
24-09-2023 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1110412-638311521957091401.jpeg
Doc-P-1110412-638311521957091401.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت شركة سناب أنّ عدد المشتركين على خدمة سناب شات بلس المأجورة قد تجاوز الـ5 ملايين مشترك.

وقال المدير التنفيذي لشركة سناب، إيفان سبيجل، في تصريحات أدلى بها لوكالة بلومبيرغ، إن "الشركة تسعى على المدى المتوسط إلى الوصول إلى 10 ملايين مشترك في الخدمة".
Advertisement

وتطمح سناب عبر تلك الخدمة المأجورة إلى زيادة إيراداتها غير الإعلانية بتحصيل الاشتراكات مباشرةً من مشتركي سناب شات بلس.

وكانت شركة سناب أطلقت تلك الخدمة في شهر حزيران من العام الماضي، من أجل توفير مزايا إضافية حصرية لمستخدمي سناب شات مقابل اشتراك شهري يبلغ 4 دولارات.

وتمنح الشركة المشتركين في خدمة سناب شات بلس وصولًا مبكرًا إلى المزايا الجديدة، بالإضافة إلى اختصاصهم بعدة مزايا أخرى لا تتوفر لدى بقية المستخدمين.

ويعتبر عدد المشتركين في الخدمة ضئيلًا إذا ما قورن بالعدد الإجمالي لمستخدمي المنصة، حيث يتجاوز عددهم 750 مليون مستخدم نشط على أساس شهري.

ويأتي ذلك النجاح النسبي الذي حققته خدمة سناب شات بلس خلافًا لخدمة إكس بريميوم، المعروفة سابقًا باسم تويتر بلو، التي يحاول إيلون ماسك جعلها محورًا لتنشيط أعمال شركته، بعد أن شهدت تراجعًا في عائدات الإعلانات، وعزوفًا من المعلنين.

ولم تعلن إكس – تويتر سابقًا – رسميًا عدد المشتركين في خدمة إكس بريميوم المأجورة، لكن بعض التقديرات تشير إلى أن عدد مشتركي الخدمة لم يبلغ مليون مشترك بعد. (aitnews)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:37 | 2023-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:32 | 2023-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:56 | 2023-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:53 | 2023-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:13 | 2023-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
08:00 | 2023-09-24
07:42 | 2023-09-24
02:00 | 2023-09-24
23:00 | 2023-09-23
16:00 | 2023-09-23
13:30 | 2023-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24