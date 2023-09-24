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تكنولوجيا وعلوم

كاسبرسكي: واتساب وأندرويد "مليئة بالثغرات"

Lebanon 24
24-09-2023 | 16:00
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قال يفغيني كاسبيرسكي رئيس مؤسسة Kaspersky Lab، إن كل عناصر البنية التحتية بالعالم - من الهاتف الذكي إلى المصنع – تعمل بأنظمة تشغيل غير آمنة.
وشدد كاسبيرسكي في حديث مع "نوفوستي"، على أن مستوى أمان هذه العناصر، منخفض جدا، بينما تتزايد احترافية القراصنة المهاجمين طوال الوقت.
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وأضاف: "المشكلة هي أن البنية التحتية بأكملها في العالم، وكل شيء بشكل عام، مبني على أنظمة تشغيل غير آمنة. وفي الوقت نفسه، هناك "ثغرات" في كل من أنظمة التشغيل والتطبيقات. وهذا لا ينطبق فقط على الأدوات وأجهزة الكمبيوتر بل ويشمل كذلك السيارات والمحطات والمصانع ومحطات الطاقة".
ووفقا له، فإن وضع الهجمات السيبرانية في العالم أصبح حرجا بالفعل، "لأن مستوى أمن البنية التحتية أقل بكثير من احترافية المهاجمين".
وأشار إلى أن جميع برامج المراسلة (الماسنجر)، بما في ذلك واتساب، وجميع أنظمة التشغيل، بما في ذلك أندرويد وiOS، التي تعرضت للهجوم في يونيو، هي أيضا غير آمنة، لكن ضعف البنية التحتية الحيوية يثير القلق أكثر بكثير.
وقال: "أنا أكثر قلقا بشأن السلامة الصناعية، هذا هو الصداع الرئيسي. لأنه إذا اخترق شخص ما تطبيق WhatsApp العالمي، نعم، سيكون هناك ضرر، سيكون الأمر مزعجا للغاية، لكن هذا لا يمكن مقارنته بضربة لمنشآت حرجة في البنية التحتية في بعض المناطق".
 
ويشار إلى أن يفغيني كاسبيرسكي هو الخبير الروسي الكبير في البرامج المضادة للفيروسات الإلكترونية التي تصيب عادة الكمبيوترات، ويعتبر واحدا من أغنى رجال الأعمال في روسيا.
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