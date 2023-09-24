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تكنولوجيا وعلوم

"تلغرام" يتيح لأصحاب القنوات نشر صور ومقاطع فيديو

Lebanon 24
24-09-2023 | 23:00
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أصبح الآن متاحاً أمام أصحاب القنوات من مستخدمي تطبيق «تلغرام» الاستفادة من ميزة القصص ونشر صور ومقاطع فيديو تختفي بعد 24 ساعة.

وكانت ميزة القصص متاحة سابقاً فقط للمستخدمين الأفراد، ولكن مع الإضافة الجديدة، يمكن لأصحاب القنوات استخدامها لمشاركة الأحداث الجارية أو الإعلانات أو أي محتوى آخر يرغبون في مشاركته مع متابعيهم.
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كيفية استخدام الميزة في القنوات
لاستخدام ميزة القصص في القنوات، يجب على أصحاب القنوات اتباع الخطوات التالية:

- فتح تطبيق «تلغرام».

- الانتقال إلى القناة التي تريد نشر قصة فيها.

- النقر على زر «القصة» في أسفل الشاشة.

- التقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو.

- إضافة تعليق أو ملصق أو رمز تعبيري.

- النقر على زر «نشر».


مزايا إضافية
 
 وستعمل ميزة القصص في تطبيق «تلغرام» بالآلية نفسها الموجودة في تطبيقات التواصل الاجتماعي الشهيرة، وسيتمكن المستخدمون من تحديد من يمكنهم مشاهدة القصص؛ الجميع أو جهات الاتصال جميعها أو جهات اتصال مختارة أو قائمة الأصدقاء المقربين.

كما أعلن «تلغرام» عن مزايا أخرى مثل «العرض لمرة واحدة»، ما يسمح بمشاركة الصور ومقاطع الفيديو مع الآخرين واختفائها تلقائياً بعد رؤيتها دون أن يتمكن المستلم من حفظها أو التقاط صورة للشاشة. وسيتيح التطبيق أدوات عديدة للتعديل على الصور ومقاطع الفيديو مع إمكانية كتابة جمل أو عبارات في النص المصاحب للقصص، بالإضافة إلى الروابط أو الإشارة إلى مستخدمين آخرين باستخدام المعرّفات الخاصة بهم.
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