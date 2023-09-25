لهذه الأسباب... تجنبوا ممارسة الرياضة مع أيفون الجديد!

خلال الـ24 ساعة كانت شركة آبل بطلة العالم دون شك، بعدما اجتمع مئات أمام متاجرها بانتظار جهاز آيفون الجديد.



اننقادات ورد

وما إن تم الانطلاق، حتى تعالت الانتقادات، حيث رأى مستخدمون تغيراً بلون مادة التيتانيوم المصنوع منها الهاتف عند لمسه، وهو ما أثار تحفظهم.

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فقد اشتكى مستخدمون من أن تغير لون الإطار المعدني للهاتف الجديد يحدث بشكل أساسي في منطقة الزوايا والأركان.

كذلك لفتوا إلى أن المشكلة تكون أكثر شيوعاً في هواتف "آيفون 15 برو" باللون الرمادي الفلكي على ما يبدو.

إلا أن بعض المدافعين عن آبل، أوضحوا أن تغير لون الإطار المعدني ليس بسبب التلف أو الخدوش، بل بسبب رد فعل كيميائي بين المعدن والمواد الكيميائية الموجودة في جلد الإنسان أو في العطور أو الشامبو.





كما أشاروا إلى أن تغير لون الإطار المعدني لهواتف "آبل" ليس مشكلة جديدة، حيث سبق أن تعرضت هواتف "آيفون" سابقة لذلك.

آبل حذرت مسبقاً

وبالعودة قليلا، نرى أن آبل تناولت الأمر فعلاً، حيث قالت قبل فترة، إن هيكل الهاتف المصنوع من مادة التيتانيوم قد يظهر تغيرات مؤقتة في اللون عند تعرضه للزيوت الطبيعية من جلد المستخدم.

ورغم إشادة الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك بهيكل الجهاز المصنوع من التيتانيوم وذلك في حفل الإطلاق يوم 12 من أيلول الحالي، مروجاً لفوائده المزدوجة كتقليل الوزن وتعزيز المتانة، إلا أنه حذر من اختلافات الألوان المحتملة.

آبل تتدخل

إلى ذلك، لم تعلن شركة آبل عن حل نهائي، إلا أنها أشارت إلى أنها تعمل على ذلك.

وينصح بعض الخبراء مستخدمي الهاتف من اتباع مجموعة إجراءات لتقليل مشكلة تغير لون الإطار المعدني مثل: تجنب حمل الهاتف في أثناء ممارسة الرياضة أو التعرق، وتجنب استخدام العطور أو الشامبو على الهاتف، أيضاً تنظيف الهاتف بانتظام باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة.

يشار إلى أن أحد المستخدمين المنتقدين كان قال في منشور عبر منصة "إكس-تويتر سابقاً"، إن الأمر يشبه تغير لون عجلات السيارة نتيجة الحرارة، مؤكداً أن حمل الهاتف الجديد دون غطاء قد يؤدي إلى تغير مؤقت في لونه.