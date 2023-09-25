إنتبهوا على أطفالكم... تحدٍّ قاتل يغزو المدارس ويُثير الرعب

29
o
بيروت
32
o
طرابلس
25
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
34
o
زحلة
34
o
بعلبك
20
o
بشري
30
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
إنتبهوا على أطفالكم... تحدٍّ قاتل يغزو المدارس ويُثير الرعب
Lebanon 24
25-09-2023
|
05:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
مرة جديدة يغزو تحد كارثي منصة تيك توك، لينتشر بين طلاب المدارس لاسيما في فرنسا. فقد تسلل هذا التحدي الذي يتجسد في صفع الرأس و"فتل الرقبة" دون سابق إنذار، إلى صفوف التلاميذ، دافعاً القطاع التربوي إلى الاستنفار، لاسيما أنه قد يكون قاتلاً في بعض الحالات.
Advertisement
ويُعتبر التحدي المنتشر في مدارس فرنسا، خاصة في مدينة بوردو جنوب غربي البلاد، خطيراً إذ يمكن أن يؤثر على العمود الفقري والعنق.
وقد دقت إحدى المدارس ناقوس الخطر، بعد شكوى من إحدى الأمهات إثر تعرض ابنها لإصابة بسبب جراء هذا "الترند الخطير"
كما أرسلت السلطات التربوية المعنية مذكرات إلى مديري المدارس، تهدف إلى تقديم إرشادات واضحة ورفع مستوى الوعي لدى أعضاء هيئة التدريس حول تلك الظاهرة. (العربية)
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فاجعة في مهرجان.. فنان شهير كان يقدم عرضاً على المسرح وسقط مفارقاً الحياة!
Lebanon 24
فاجعة في مهرجان.. فنان شهير كان يقدم عرضاً على المسرح وسقط مفارقاً الحياة!
10:17 | 2023-09-24
24/09/2023 10:17:50
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان ينجو وعائلته من الموت.. اليكم ما حصل معه في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
فنان ينجو وعائلته من الموت.. اليكم ما حصل معه في البقاع (فيديو)
13:28 | 2023-09-24
24/09/2023 01:28:13
Lebanon 24
Lebanon 24
قتلى وجرحى.. هذا ما جرى على طريق صيدا صور (فيديو)
Lebanon 24
قتلى وجرحى.. هذا ما جرى على طريق صيدا صور (فيديو)
12:36 | 2023-09-24
24/09/2023 12:36:42
Lebanon 24
Lebanon 24
توترٌ يتصاعد.. ماذا يجري في صيدا الآن؟
Lebanon 24
توترٌ يتصاعد.. ماذا يجري في صيدا الآن؟
02:45 | 2023-09-25
25/09/2023 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة جويل ماردينيان تلفت الانظار بجمالها في عيدها.. كبرت وأصبحت نسخة عن والدتها (فيديو)
Lebanon 24
ابنة جويل ماردينيان تلفت الانظار بجمالها في عيدها.. كبرت وأصبحت نسخة عن والدتها (فيديو)
10:29 | 2023-09-24
24/09/2023 10:29:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
07:00 | 2023-09-25
تمكنت من إغلاق صالات قمار لاس فيغاس..من هي مجموعة "العناكب المتناثرة"؟
04:38 | 2023-09-25
تغري الشباب عبر AI... كيف تخطط "ميتا" لسحب البساط من "تيك توك"؟
03:30 | 2023-09-25
بعد "أزمة الطنطاوي" في مصر.. كيف نحمي أنفسنا من التجسس الإلكتروني؟
03:00 | 2023-09-25
لهذه الأسباب... تجنبوا ممارسة الرياضة مع أيفون الجديد!
01:30 | 2023-09-25
في روسيا... تطوير تكنولوجيا لإنتاج مستحضرات التجميل من الطحالب
23:34 | 2023-09-24
حروب المستقبل... الذكاء الاصطناعي سيحدد من الأقوى
فيديو
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
04:19 | 2023-09-22
25/09/2023 16:03:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان لن يبقَى في عين العاصفة وحده".. ميقاتي يحذر من على منبر الأمم المتحدة من تداعيات النزوح السوري
Lebanon 24
"لبنان لن يبقَى في عين العاصفة وحده".. ميقاتي يحذر من على منبر الأمم المتحدة من تداعيات النزوح السوري
03:14 | 2023-09-21
25/09/2023 16:03:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بو غصن وجيسي عبدو ترقصان.. احتفالا بهذه المناسبة (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن وجيسي عبدو ترقصان.. احتفالا بهذه المناسبة (فيديو)
00:20 | 2023-09-21
25/09/2023 16:03:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24