قرارٌ جديد من "آبل".. ما هو؟

ذكرت صحيفة "Economic Times" أنّ شركة آبل تسعى لزيادة إنتاج أجهزتها في الهند أكثر من 5 أضعاف ما هو عليه الآن.



ووفقًا للصحيفة، فإن إجمالي إنتاج الشركة الأميركية في الهند تجاوز 7 مليارات دولار خلال السنة المالية الأخيرة.

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وتصنع آبل حالياً بعض إصدارات هواتف آيفون في الهند، كما تسعى للبدء في إنتاج سماعة AirPods بحلول العام المقبل.



وبحسب الصحيفة المهتمة بأخبار المال والأعمال، فإن آبل لا تخطط في الوقت الحالي لتصنيع أجهزة آيباد أو أجهزة الحاسوب في الهند؛ إذ تركز الشركة بشكل أساسي على رفع مستويات خطوط الإنتاج الحالية.



واستطاعت الشركة الأميركية بيع هواتف آيفون عالمياً بنحو 191 مليار دولار إجمالًا، بالإضافة إلى بيع ملحقات وأجهزة منزلية وأجهزة قابلة للارتداء بقيمة 38 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية. ووفقًا للصحيفة، فإن إجمالي إنتاج الشركة الأميركية في الهند تجاوز 7 مليارات دولار خلال السنة المالية الأخيرة.وتصنع آبل حالياً بعض إصدارات هواتف آيفون في الهند، كما تسعى للبدء في إنتاج سماعة AirPods بحلول العام المقبل.وبحسب الصحيفة المهتمة بأخبار المال والأعمال، فإن آبل لا تخطط في الوقت الحالي لتصنيع أجهزة آيباد أو أجهزة الحاسوب في الهند؛ إذ تركز الشركة بشكل أساسي على رفع مستويات خطوط الإنتاج الحالية.واستطاعت الشركة الأميركية بيع هواتف آيفون عالمياً بنحو 191 مليار دولار إجمالًا، بالإضافة إلى بيع ملحقات وأجهزة منزلية وأجهزة قابلة للارتداء بقيمة 38 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية.

وأفادت بعض المصادر بأن مبيعات هواتف آيفون 15 الجديدة التي طُرحت حديثًا ارتفعت في الهند بنسبة 100% خلال الإطلاق الأولي لها الذي بدأ يوم الجمعة الماضي، علمًا بأن الإصدارين الأساسين منها (آيفون 15 وآيفون 15 بلس) يُصنعان محليًا داخل الهند.



وللمرة الأولى، أتاحت آبل هواتفها المصنوعة محليًا داخل الهند للبيع منذ اليوم الأول لإطلاق هواتف آيفون الجديدة.



ووفقًا لمؤسسة Counterpoint Research لأبحاث السوق، فإن آبل تسيطر على نحو 60% من مبيعات الهواتف الذكية الراقية داخل الهند، كما تمثل الهند حاليًا إحدى الأسواق الـ5 الكبرى لآبل. (aitnews)