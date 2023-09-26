كشفت التسريبات من النسخ التجريبية لتطبيق "إكس"، أن خدمة المكالمات الصوتية والفيديو باتت قاب قوسين أو أدنى لكنها لن تكون متاحة لجميع المستخدمين.



وفي الساعات الماضية، كُشفت عن البرمجية الجديدة في التطبيق التي ستتيح إجراء مكالمات بالصوت والصورة، الا ان هذه الميزة لن تتاح لغير أعضاء "إكس بريميوم"، أي خدمة الاشتراك المدفوع من "إكس".

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ووفقاً لمكتشف هذه البرمجيات، كريس ميسينا، فإن البرمجية تشير إلى أن الميزة الجديدة ستسمح لمستخدمي "إكس" باختيار استقبال مكالمات صوتية وفيديو من مستخدمين لهم علامة توثيق، من الذين يتابعونهم، أو من دليل عناوينهم، اعتماداً على اختيارهم.