Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ميزة جديدة لـ"إكس".. متاحة فقط لمستخدمي "بريميوم"

Lebanon 24
26-09-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1111089-638313374460935069.jpg
Doc-P-1111089-638313374460935069.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت التسريبات من النسخ التجريبية لتطبيق "إكس"، أن خدمة المكالمات الصوتية والفيديو باتت قاب قوسين أو أدنى لكنها لن تكون متاحة لجميع المستخدمين.

وفي الساعات الماضية، كُشفت عن البرمجية الجديدة في التطبيق التي ستتيح إجراء مكالمات بالصوت والصورة، الا ان هذه الميزة لن تتاح لغير أعضاء "إكس بريميوم"، أي خدمة الاشتراك المدفوع من "إكس".
Advertisement
 
 
ووفقاً لمكتشف هذه البرمجيات، كريس ميسينا، فإن البرمجية تشير إلى أن الميزة الجديدة ستسمح لمستخدمي "إكس" باختيار استقبال مكالمات صوتية وفيديو من مستخدمين لهم علامة توثيق، من الذين يتابعونهم، أو من دليل عناوينهم، اعتماداً على اختيارهم.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:08 | 2023-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2023-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:35 | 2023-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:22 | 2023-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:27 | 2023-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
08:12 | 2023-09-26
02:55 | 2023-09-26
01:13 | 2023-09-26
00:07 | 2023-09-26
23:30 | 2023-09-25
23:00 | 2023-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24