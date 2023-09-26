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تكنولوجيا وعلوم

مميزات مستحدثات تكنولوجيا التعليم

Lebanon 24
26-09-2023 | 16:00
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مميزات تكنولوجيا التعليم من اهم العوامل الرئيسية لتقدم الدولة وبنائها، حيث يساعد على ارتقاء الحاضر والمستقبل، ويجعل البلاد في تقدما دائما.

فهو اساس تطور كل البلاد المتقدمة، وبذلك يلعب تكنولوجيا التعليم دورا كبيرا للغاية في مجتمعنا، نظرا لاحتياجه في جميع مجالات حياتنا، مثل الاقتصاد، الامور السياسية، وكذلك في جميع النواحي الاجتماعية.

فهو ايضا يلعب دورا هاما في بناء اجيال، حيث ادى دخول التكنولوجيا في المواد التعليمية الي تأثر المناهج الدراسية واصبح الطلاب اكثر نشاط وجاذبية.

لم يعد متلقيا سلبيا كما كان، فبالتالي اصبح اساليب التدريس اكثر سهولة على كل من الطلاب والمعلمين.

فهي عباره عن نظام متكامل يعمل على تحقيق الاهداف التعليمية من خلال استخدام احدث الوسائل التعليمية، بهدف جعل العملية التعليمية اسهل لجميع الطلاب، واكثر كفاءة، وتقلل كثير من المجهود والوقت الذي يبذله اولياء الامور.

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ونظرا لتطور العصر الذي نعيشه اليوم، اصبح التعليم يعتمد اعتمادا كليا على استخدام التكنولوجيا، لأحداث تطويرا هائلا في المعلومات في جميع مجالات الحياة المختلفة.

بالتالي تحسين تعلم الطالب وحل مشكلات التعليم الناتجة عن صعوبة نقل المواد التعليمية للطلاب، فبذلك يستطيع المعلم توفير جميع الخبرات التعليمية التي لا يستطيع نقلها للطالب في حجرة الدراسة العادية.

فبذلك تعد من اهم اختراعات العصر الحديث، التي تعتمد اعتمادا كليا على استخدام احدث الوسائل التعليمية في تكنولوجيا التعليم مثل، مشغل الاقراص المدمجة والكاميرات، و شاشات العرض واللوائح.

اصبح في استطاعة المعلم ان يقدم المادة التعليمية بأسرع وقت واقل مجهود.

ان يقدم المعلومة بطريقة اسهل للطلاب عن طريق استخدام البرامج التعليمية المسموعة والمرئية.

مما يؤدي الي تسهيل عملية الفهم عند الطلاب، والتمكن من ادخال الكثير من المعلومات الجديدة الي اذهانهم، دون الحاجة الي بذل الكثير من العناء والمجهود معهم.

فساعدت مميزات تكنولوجيا التعليم على وضع الكثير من الاستراتيجيات التعليمية بـأحدث الطرق، فبالتالي تؤدي الي المشاركة الفعالة بين الطلاب والمعلم من خلال استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، التي توسع من قاعدة المعلومات الخاصة بالموضوعات الدراسية.

 
 
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