مميزات مستحدثات تكنولوجيا التعليم

مميزات تكنولوجيا التعليم من اهم العوامل الرئيسية لتقدم الدولة وبنائها، حيث يساعد على ارتقاء الحاضر والمستقبل، ويجعل البلاد في تقدما دائما.

فهو اساس تطور كل البلاد المتقدمة، وبذلك يلعب تكنولوجيا التعليم دورا كبيرا للغاية في مجتمعنا، نظرا لاحتياجه في جميع مجالات حياتنا، مثل الاقتصاد، الامور السياسية، وكذلك في جميع النواحي الاجتماعية.

فهو ايضا يلعب دورا هاما في بناء اجيال، حيث ادى دخول التكنولوجيا في المواد التعليمية الي تأثر المناهج الدراسية واصبح الطلاب اكثر نشاط وجاذبية.

لم يعد متلقيا سلبيا كما كان، فبالتالي اصبح اساليب التدريس اكثر سهولة على كل من الطلاب والمعلمين.

فهي عباره عن نظام متكامل يعمل على تحقيق الاهداف التعليمية من خلال استخدام احدث الوسائل التعليمية، بهدف جعل العملية التعليمية اسهل لجميع الطلاب، واكثر كفاءة، وتقلل كثير من المجهود والوقت الذي يبذله اولياء الامور.