تزييف "صور عارية" عبر الذكاء الاصطناعي.. كيف يمكنم الوقاية من هذا الأمر؟

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فتحت الشرطة في إسبانيا تحقيقاً في واقعة استخدام الذكاء الاصطناعي لتعديل صور فتيات صغيرات ونشرهن على أنهن عاريات بعد تعديلها عن طريق التكنولوجيا الحديثة ما أثار غضباً شعبياً واسعاً في بلدة اكسترامادورا، حسبما ذكرته شبكة "سى. إن. إن. إسبانيا".وكشفت التحقيقات أن الفتيات تلقين صوراً لأنفسهن ظهرن فيها عاريات بدون ملابس، حيث كان مجهولون قد قاموا باستخدام أحد التطبيقات لتعديل صور بعضهن ليظهرن عاريات.وحددت الشرطة هوية بعض الشباب الذين يمكن أن يكونوا قد شاركوا في عمل هذه الصور، فيما أعرب أهالي الفتيات عن مخاوفهن من إمكانية تحميل هذه الصور المفبركة والمسيئة على المواقع الإباحية.لكن كيف يمكن الوقاية من استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لكي لا تتكرر واقعة فتيات إسبانيا؟على هذا السؤال أجاب خبير أمن المعلومات المهندس أحمد السخاوي في حديث مع "العربية" حيث شرح أن تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن بالفعل استخدامها في تزوير الصور وتغيير مضمونها بالشكل الذي يزيف حقيقتها، كما يمكن من خلال استخدام تلك التقنيات تغيير زوايا الصور من خلال برامج منها مثلاً "ميدجورني" و"دال-إي" و"ستايبل و"كرايون" و"دي بونوت ". وهذه البرامج تستطيع تزييف الصور وتقديمها بدقة عالية وبشكل غير قابل للتشكيك، بل تبدو وكأنها حقيقية تماماً يصدقها العقل البشري.