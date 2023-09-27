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تكنولوجيا وعلوم

مع ارتفاع حرارته لدرجة صعوبة حمله.. شكوى جديدة تلاحق "آيفون 15 برو

Lebanon 24
27-09-2023 | 02:55
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اشتكى مستخدمو "آيفون 15 برو" و"برو ماكس" من أن هواتفهم الجديدة ترتفع حرارتها بشكل لا يطاق بعد بضع دقائق من الاستخدام المتواصل.

وتظهر التجارب الجديدة أن هاتف "آيفون 15 برو" وصل إلى درجات حرارة تصل إلى 118 درجة فهرنهايت (48 درجة مئوية) في 30 دقيقة، بحيث لا يمكن التعامل معه.
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ولجأ المستخدمون إلى موقع X للشكوى من المشكلة قائلين: "يصبح هاتف "آيفون 15 برو" المصنوع من التيتانيوم الطبيعي ساخنا للغاية، لدرجة يصعب الإمساك به. ويسخن بعد مكالمة FaceTime لمدة دقيقتين فقط". 

ويُعتقد أن مصدر الحرارة هو شريحة المعالجة، والتي تصبح أكثر سخونة في الهواتف الذكية عموما كلما زادت صعوبة عملها.
 
وتأتي خيارات "آيفون 15 برو" من آبل مزودة بشريحة متطورة تسمى A17 Pro تعمل على تحسين الأداء، بما في ذلك قدرات الذكاء الاصطناعي وعمر البطارية. (روسيا اليوم)
 
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