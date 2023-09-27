في 2024... "يوتيوب ميوزك" بدلاً من غوغل بودكاست

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أطلق يوتيوب ميوزك رسمياً دعماً لملفات البودكاست الصوتية والمرئية في وقت سابق من هذا العام، مما يشير ببطء إلى "الموت النهائي" لتطبيق بودكاست الأصلي من غوغل، وأكدت الأخيرة هذه الأخبار، معلنة أنه سيتم إيقاف خدمة غوغل بودكاست في عام 2024.وفي منشور، أعلن فريق يوتيوب أنه سيزيد استثماراته في البودكاست، مما يجعله وجهة أفضل للمعجبين ومقدمي البودكاست. وكجزء من هذه العملية، سيوقف يوتيوب خدمة Google Podcasts، ومن المقرر أن يتم هذا الترحيل في وقت لاحق من عام 2024، دون تحديد تاريخ محدد.وصرح فريق يوتيوب أنه سيوفر أدوات لمساعدة مستخدمي Google Podcasts على الانتقال إلى يوتيوب ميوزك، مثل القدرة على إضافة خلاصات RSS للبودكاست إلى المكتبة. وقد تم بالفعل إثارة هذه الخطوة الشهر الماضي، خلال مؤتمر حركة البودكاست.وسيوفر يوتيوب أيضاً أدوات إنشاء وتحليلات قوية لمنشئي البودكاست، رغم أن هذا التحول سيستغرق بعض الوقت، إلا أن موقع يوتيوب ينص على أنه سيظل ملتزماً ببناء منتج رائع، ووجهة واحدة للبودكاست.وستؤدي هذه الخطوة إلى جعل يوتيوب ميوزك منافساً لمنصات بث الموسيقى الأخرى مثل سبوتيفاي، التي تم دمج ملفات البودكاست فيها بإحكام في تطبيقاتها. وسيؤدي هذا إلى إعادة إنشاء تلك التجربة بدلاً من جعل المستخدمين يتنقلون بين التطبيقات، للوصول إلى المحتوى الصوتي والمرئي اليومي.وبالإضافة إلى ذلك، يعد دمج ملفات البودكاست في يوتيوب ميوزك مع مكتبة الموسيقى الخاصة به ميزة فريدة أخرى، وهذا سيسهل على المستخدمين التبديل بين الاستماع إلى الموسيقى والاستماع إلى ملفات البودكاست، بالإضافة إلى التبديل بين تنسيقات الصوت والفيديو للوسائط المذكورة، بحسب موقع فون أرينا.