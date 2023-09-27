روسيا تكشف عن مجمع إلكتروني لتدريب مشغلي المسيرات

أفادت الخدمة الصحفية لـ"جامعة 2035" الروسية بأن الأخصائيين الروس ابتكروا مجمعا إلكترونيا لتدريب مشغلي المسيرات من أي نوع كانت.

وقد أطلق على المجمع الإلكتروني المبرمج "كوادروسيم". وأوضح أحد أصحاب المشروع يغور سيتشينسكي أن مستخدم مثل هذا المجمع يمكن أن يحدد بنفسه وقائع تحليق الدرون، وبينها ظروف الطقس ووقت النهار أو الليل ونوع الدرون ومواصفاته وسرعته القصوى وحمولته ومسافة استقبال الإشارة.

وأضاف أن وظائف تشغيل التشويش الكهرومغناطيسي والسيناريوهات تتماشى مع مختلف أشكال التضاريس ورسم مختلف الأنواع من المعدات على الخارطة الإلكترونية متاحة أيضا.

يذكر أن فريق الأخصائيين في "جامعة 2035" كان يستخدم سابقا لغرض تدريب المشغلين أجهزة محاكاة درونات FPV (المتحكم فيها يدويا) الرياضية التي لا يمكن استخدامها إلا في المرحلة الابتدائية للتدريب. لكنها لا تصلح لمحاكاة ظروف التحليق القريبة من الواقع.

وقالت الخدمة الصحفية إن أجهزة المحاكاة الرياضية هي أجهزة ممتازة للتدريب على المشاركة في المباريات. أما "كوادروسيم" فهي قاعدة جدية لتدريب مشغلي المسيرات، وأشارت إلى أن المجمع الإلكتروني يتكون من قطع غيار روسية الصنع فقط، وتم تصميمه بالتعاون مع المدربين الأكفاء.

ويخطط أن تنتج مجمعات "كوادروسيم" بنسختين: إحداهما مدنية وثانيهما عسكرية ستستخدمها أجهزة الأمن.(وكالات)