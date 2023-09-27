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تكنولوجيا وعلوم

الغسلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي أصبحت حقيقة واقعة

Lebanon 24
27-09-2023 | 16:00
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تُعتبر الغسّالة جهازًا أساسيًا في كل منزل، وعلى مر السنين شهدنا تطور مثل هذه الأجهزة، سواءً كان ذلك من حيث الميزات أو القدرة أو التصميم. لكن، تأتي غسّالة VIVACE 2023 الجديدة كليًا من LG لتتربع على القمة، حيث تجمع بين القدرات الكبيرة والميزات الذكية والتصميم البسيط والأنيق.

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لقد استخدمت شركة (إل جي) في هذا الإصدار الجديد من مجموعة غسالاتها العديد من التقنيات الجديدة وأبرزها الذكاء الاصطناعي، لتحسين تجربة غسل الملابس وجعلها أكثر ذكاءً وراحة.

الذكاء الاصطناعي في غسّالة 2023 VIVACE:

استفادت شركة (إل جي) في غسّالة VIVACE 2023 الجديدة من قدرات الذكاء الاصطناعي لتضمين نهج أكثر ذكاءً في غسل الملابس. إذ يستخدم محرك (AI Direct Drive) المدعوم بالذكاء الاصطناعي بيانات من تجربة الغسيل المتكررة ليُحسن من دورة الغسيل، ويعزز حماية القماش بنسبة 18%، ويحدث ذلك من خلال اكتشاف وزن الغسيل ونعومة القماش، ثم اختيار أكثر الحركات ملائمة له.

كما يُعد محرك الدفع المباشر العاكس أحد أبرز منتجات إل جي الناجحة، حيث تجاوز إنتاجه مؤخرًا أكثر من 100 مليون وحدة. وتلعب تقنية المحرك المتميزة دورًا رئيسيًا في الأداء القوي والموثوق للحلول الرائدة التي تقدمها العلامة التجارية. (وكالات)

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