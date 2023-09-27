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تكنولوجيا وعلوم

يمكنها الإجابة على الأسئلة.. "ميتا" تكشف عن نظارات ذكية بتقنيات الذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
27-09-2023 | 23:30
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طرح مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة ميتا بلاتفورمز يوم الأربعاء مجموعة من المنتجات الجديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك نظارات ذكية يمكنها الإجابة على الأسئلة والبث مباشرة على فيسبوك، بالإضافة إلى برامج "بوت" لإنشاء الصور وسماعة رأس مطوّرة للواقع الافتراضي.
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ووصف زوكربيرغ المنتجات بأنها تجمع بين العالمين الافتراضي والحقيقي، وشدد على أن من ضمن ما قدمته ميتا هو الذكاء الاصطناعي منخفض التكلفة أو المجاني الذي يمكن دمجه في الروتين اليومي.
 
وتعد سماعة الواقع الافتراضي "ميتا كويست" الأكثر رواجا في مجال الواقع الافتراضي الناشئ، ووصفها المسؤولون التنفيذيون في الشركة بأنها الأفضل قيمة في الصناعة، في إشارة إلى الإصدار الوشيك لسماعة رأس باهظة الثمن من أبل.

وقال زوكربيرغ، متحدثا من فناء مركزي بحرم ميتا المترامي الأطراف في وادي السيليكون، إن جيلا جديدا من نظارات "راي بان" الذكية من شركة ميتا سيبدأ طرحه في 17 تشرين الأول بسعر 299 دولارا.

وسيشتمل الجهاز على مساعد جديد من ميتا يعمل بالذكاء الاصطناعي وسيكون قادرا على البث المباشر لما يراه المستخدم على فيسبوك وإنستغرام، وهو إنجاز مقارنة بقدرة الجيل السابق على التقاط الصور. (سكاي نيوز عربية) 
 
 
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