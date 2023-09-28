توقعات بإصدار "غالاكسي إس 24" مبكراً... هذا ما يميّزها

كشف المسّرب "Ice Universe" عن التاريخ التقريبي الذي يتوقع أن تطلق فيه "سامسونغ" هواتفها الرائدة لعام 2024، "غالاكسي إس 24".





ووفقا للتوقعات، سيتم إطلاق هواتف: "غالاكسي إس 24" و"غالاكسي إس 24+" و"غالاكسي إس 24 ألترا"، قبل شهر واحد من الموعد الذي أطلقت فيه سلسلة "غالاكسي إس 23".

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وسيحتوي كل من "غالاكسي إس 24" و"غالاكسي إس 24+" على لوحة Dynamic M13 AMOLED LTPO مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز. كما ستحتوي على ما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، مع سعة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت كحد أقصى.

وسيأتي كلا الهاتفين مع One UI 6 ونظام "أندرويد 14" وسيحمل كلاهما كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 10 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x، بحسب موقع "فون أرينا".

وكان قد أفاد تقرير سابق بأن "سامسونغ" ستحاول إطلاق خط هواتفها الرئيسي لعام 2024 مبكراً، من أجل التنافس مع سلسلة هواتف "آيفون 15"، التي أطلقتها "آبل" مؤخراً.





