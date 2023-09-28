عطل في ساعة "آبل".. بم نصح الخبراء؟

إشتكى بعض مستخدمي ساعة "آبل" على نظام التشغيل "watchOS 10"، من مشكلات تتعلّق بفشل مضاعفات الطقس في عرض البيانات على الساعة.





وتتمثّل المشكلة في اختفاء المعلومات في المكان الذي يجب أن تظهر فيه بيانات الطقس، ومع ذلك فإن النقر على المكان يكشف عن المعلومات المتوقعة في تطبيق الطقس.

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ويبدو أن المشكلة تحدث في نماذج مختلفة سواء كانت تعمل بنظام watchOS 10.0 أو تم تحديثها إلى آخر تحديث لـ watchOS 10.0.1.



وإلى أن تصدر "آبل" تحديثاً لتصحيح المشكلة، ينصح الخبراء بإجراء موقت لحل المشكلة وهو فتح تطبيق الساعة على آيفون، وتبديل مفتاح التوقيت 24 ساعة في إعدادات تطبيق الساعة، والانتظار بضع ثوانٍ، قبل إعادته إلى وضعه الأصلي.