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تكنولوجيا وعلوم

تسريب غالاكسي S24 يكشف إطاراً على طراز آيفون

Lebanon 24
29-09-2023 | 08:30
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خرجت تسريبات في الآونة الأخيرة أشارت إلى أن سامسونغ ستجري بعض التغييرات الرئيسية على تشكيلة هواتف غالاكسي S24، وركزت بعض التسريبات على تصميم هاتف غالاكسي S24 ألترا.

وبحسب ما أشيع، فإن تصميم هاتف S24 ألترا قد يحتوي على إطار مسطح، وستظل حوافه مستديرة، وقد يؤدي هذا التغيير في التصميم إلى تسهيل حمل هاتف غالاكسي المقبل. 
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ويمكن أن يشبه الهاتف إلى حد كبير هاتف آيفون 15 برو، حيث سيحتوي على قطع على الجانب الأيمن للهاتف، ومن المحتمل أن يكون مخصصاً لهوائي "وايد باند الترا".

هناك شائعات أيضاً عن استخدام سامسونغ لإطار من التيتانيوم في هاتف غالاكسي S24، إضافة إلى تضمين نافذة RF في إطار الهاتف. ويُزعم أن التصميم الخلفي لجهاز S24 سيبدو مشابهاً لهاتف S23، مع عدسات كاميرا منفصلة ذات حلقات بارزة وفلاش LED.

كما تقول التسريبات إن حجم الشاشة سيكون أكبر بقليل، مقارنةً بحجم شاشة S23، حيث سيزداد الحجم إلى 6.17 بوصة، وهذا التغيير سيجعل الهاتف أطول وأقل عرضاً من هاتف S23. 

وأشار تقرير حديث إلى أن هاتف غالاكسي S24 قد يكون من بين أولى أجهزة أندرويد الرائدة، التي سيتم إطلاقها في العام المقبل، وفق ما أورد موقع “أندرويد بوليس” الإلكتروني.
 
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