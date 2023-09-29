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تكنولوجيا وعلوم

نظارة راي بان تستخدم الذكاء الاصطناعي.. وشركة ميتا تراهن على الميتافيرس

Lebanon 24
29-09-2023 | 15:00
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تمتلك شركة فيسبوك أدوات ذكاء اصطناعي جديدة ومساعدين رقميين معتمدين من المشاهير، ويأمل الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ أن تساعد في إطلاق التحول نحو الميتافيرس.

واستعرض زوكربيرغ برنامج الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى سماعة الواقع الافتراضي "كويست 3" الجديدة للشركة وأحدث نظارات راي بان الذكية يوم الأربعاء في مؤتمر ميتا لمطوري الواقع الافتراضي في مقرها الرئيسي في مينلو بارك بولاية كاليفورنيا.
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سيتمكن مستخدمو تطبيقات الدردشة المتنوعة على فيسبوك مثل واتساب ومسنجر قريباً من مشاركة الملصقات الرقمية التي يمكن إنشاؤها تلقائياً عبر أوامر مكتوبة من خلال روبوتات الدردشة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي مثل "شات جي بي تي".

وقدم زوكربيرغ أيضاً أدوات تحرير جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي ستستخدم الشهر المقبل في تطبيق إنستغرام المملوك لشركة ميتا وستتيح للمستخدمين تغيير صورهم من خلال الأوامر.

يعمل نموذج "إيميو" الخاص بالشركة على تشغيل أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة. ووصف زوكربيرغ هذه التكنولوجيا بأنها شقيقة لعائلة "إل لاما" وهو من برامج توليد اللغة. وقال إن برنامج "إميو" يمكنه إنشاء صور في حوالي 5 ثوانٍ.

سيتمكن المستخدمون في النهاية من إنشاء صور واقعية تلقائيًا على غرار تطبيق "ميد جورني إيه آي" الموجود داخل خدمة المراسلة "ديسكورد".

ودخلت ميتا في شراكة مع العديد من المشاهير مثل باريس هيلتون ومستر بيست وكيندل جينر لتمثيل الشخصيات الرقمية.

على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين طرح أسئلة تتعلق بالسفر على مساعدة رقمية تدعى لورينا -تلعب دورها الممثلة الشهيرة بادما لاكشمي- ومن المفترض أن تقدم لورينا نصائح خاصة بالسفر.

وقال زوكربيرغ إن المستخدمين سيتمكنون في النهاية من إنشاء مساعدين رقميين خاصين بهم، لكن الشركة تريد اختبار هذه القدرة مع شركات مختارة قبل طرحها على نطاق أوسع.

تتمثل الخطة الكبرى في أن يتفاعل الأشخاص مع هؤلاء المساعدين الرقميين الذين يعملون بنظام الذكاء الاصطناعي في الميتافيرس الخاص بالشركة الذي لم يتم بناؤه بعد، وهو العالم الرقمي الذي يكلف ميتا تريليونات الدولارات.

على الرغم من أن زوكربيرغ لا يزال منخرطاً في عالم التحول للميتافيرس، إلا أنه يتحدث كثيراً عن الذكاء الاصطناعي أكثر مما كان يتحدث في مؤتمرات "كونيكت" السابقة. 

وقال إن استثمارات الشركة في الذكاء الاصطناعي مرتبطة ببناء الأساس للميتافيرس، كما يتضح من أحدث نظارات "راي بان" الذكية التي تم تطويرها مع "إيسلور لكساتيكا".

النظارات الجديدة، التي ستبلغ تكلفتها 299 دولاراً عندما تكون متاحة للشراء في 17 تشرين الأول المقبل، تأتي مضمنة مع برنامج "ميتا إيه آي" حتى يتمكن الأشخاص من تحديد المعالم أو ترجمة العلامات عند النظر إلى أشياء مختلفة.

ويعتقد زوكربيرغ أن "الجزء الخاص بالذكاء الاصطناعي في هذه النظارات سيكون بنفس القدر من الأهمية"، لأن الذكاء الاصطناعي يجعل النظارات الذكية أكثر إقناعاً.
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