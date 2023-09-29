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تكنولوجيا وعلوم

خلال 15 سنة.. إيلون ماسك يأمل ببناء محطة مزدهرة على المريخ إليكم التفاصيل (فيديو)

Lebanon 24
29-09-2023 | 23:00
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أمل الملياردير الأميركي ومؤسس شركة "سبيس إكس" إيلون ماسك في بناء محطة مزدهرة على المريخ خلال 15 سنة.

وعبّر ماسك عن أمله بشأن قاعدة المريخ في تعليق وضعه على تغريدة نشرتها "سبيس إكس"  على شبكة "X" (تويتر سابقا) حول صاروخها الفضائي "فالكون-1" إذ قال: " آمل أن تكون هناك قاعدة مزدهرة على المريخ خلال 15 عامًا".

وكتبت "سبيس إكس" في تغريدتها حول الصاروخ المذكور التي نشرتها أمس الجمعى: "في مثل هذا اليوم وقبل 15 سنة، أصبح صاروخ فالكون-1 أول صاروخ يعمل بالوقد السائل طورته شركة خاصة يصل إلى مدار الأرض".
 
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وتشير السيرة الذاتية التي كتبها والتر إيزاكسون عن إيلون ماسك أن الأخير كانت لديه طموحات لإطلاق مهمة المريخ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
يُشار إلى ان شركة "سبيس إكس" تعمل منذ سنوات على تطوير مركبة Starship الصاروخية التي تأمل في أن تستخدمها لاحقا في الرحلات الفضائية البعيدة إلى القمر والمريخ.(روسيا اليوم)

تكنولوجيا وعلوم

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