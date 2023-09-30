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تكنولوجيا وعلوم

"تكنولوجيات قادمة من الفضاء".. هل يخشى البنتاغون خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة؟

Lebanon 24
30-09-2023 | 08:00
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أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن وزارة الدفاع الأميركية دعت شركات الذكاء الاصطناعي للتحدث بشكل أكثر عن تكنولوجياتها.
 
ووفقا للوكالة، يخشى البنتاغون من أن الذكاء الاصطناعي بات خارج نطاق السيطرة، وتتم مقارنته هناك "بالتكنولوجيات القادمة من الكواكب الأخرى".  
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وطالب كريج مارتيل مدير قسم الذكاء الرقمي والاصطناعي في البنتاغون، الشركات الأميركية بأن تقدم المعلومات المتوفرة لديها حول كيفية تصميم برامج الذكاء الاصطناعي حتى "يشعر القسم  بالراحة والأمان".  

وقال مارتيل: "نحن ببساطة نحصل فقط على النتيجة النهائية لبناء النموذج وهذا لا يكفي. هم يقولون لنا: هذا هو النموذج. نحن لن نخبركم كيف فعلنا ذلك ولا نخبركم هل هو جيد أو سيء. نحن لا نقول ما إذا كان هذا متحيزا أم لا".

ويرى مارتيل أن هذه النماذج تعتبر بالنسبة لوزارة الدفاع الأمريكية، بمثابة "التكنولوجيات القادمة من الفضاء الكوني".

وقال: "نحن نريد أن نفهم استخدامات هذه النماذج وفوائدها ومخاطرها وكيفية مكافحتها". (روسيا اليوم) 

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