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تكنولوجيا وعلوم

إطلاق نسخة من متصفح Vivaldi لأجهزة آبل الذكية

Lebanon 24
30-09-2023 | 11:00
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أعلنت Vivaldi عن إطلاق نسخة جديدة من متصفحها مخصصة للعمل مع هواتف أيفون وحواسب آيباد.

ومن أكثر ما يميز المتصفح الجديد هو إمكانية التحكم بعلامات التبويب كما في المتصفحات الموجودة في الحواسب أو هواتف أندرويد، إذ زوّدت واجهة المتصفح بشريط علوي للتحكم بتلك العلامات مع لإمكانية تبديل مواقعها على الشريط بكل سلاسة وسهولة.
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ويوفر هذا المتصفح للمستخدمين العديد من الخيارات العملية إذ جهّز بأدوات للتحكم بالخصوصية، وخيارات للتحكم بآلية عرض الإعلانانات إذ يمكن حجب الإعلانانات أو أدوات جمع بيانات التصفح التي تظهرها بعض المواقع على الإنترنت.
 
وسمح المتصفح للمستخدمين أيضا بمزامنة التبويبات والمعلومات والبيانات مع أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة بشكل مشفر، وإمكانية تبديل محرك البحث الافتراضي.
 
وتتوفر في المتصفح الجديد أيضا أدوات لإنشاء الملاحظات وحفظ عناوين مواقع الإنترنت للعودة إليها في أي وقت، كما حصل على واجهات تشغيل تجعله سهل الاستخدام عبر الحواسب اللوحية أو الأجهزة المحمولة ذات الشاشات الكبيرة. (روسيا اليوم) 
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