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تكنولوجيا وعلوم

الشكاوى مستمرة وتتصاعد ضد جهاز آيفون 15 پرو

Lebanon 24
30-09-2023 | 12:00
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تصاعدت الشكاوى المتعلقة بارتفاع درجة حرارة هواتف آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس أثناء الاستخدام.

وفي التفاصيل، رصدت وكالة بلومبيرغ وصحيفة وول ستريت جورنال في تقارير أخيرة شكاوى بعض العملاء، مع الإشارة إلى الأسباب المحتملة. لكن يصعب حتى الآن معرفة عدد الأجهزة المتأثرة بالمشكلة.
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وبدأت شكاوى الحرارة الزائدة في هواتف آيفون 15 برو مع بدء إطلاقها في الأسواق العالمية يوم 22 أيلول.

كما ذكرت بلومبيرغ في تقريرها أن ارتفاع درجة حرارة هواتف آيفون 15 برو قد يكون أحد أسبابه عملية إعداد هواتف آيفون الجديدة عند بدء استخدامها، مما يعني أن المشكلة قد تكون أحياناً مؤقتة.

كذلك نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن أحد العملاء شهادته بارتفاع درجة حرارة هاتف آيفون 15 برو ماكس الخاص به، حتى بعد مرور عدة أيام على بدء استخدام الهاتف.

وأفاد بعض العملاء بأنهم يفكرون في إرجاع هواتف آيفون 15 برو الجديدة المصابة بالمشكلة بعد شرائها، وبأنهم أُبلغوا من خدمة عملاء أبل أن المشكلة مؤقتة كنتيجة لإعداد الهواتف عند بدء استخدامها، إلا أن المشكلة ظلت موجودة، وفق "البوابة العربية للأخبار التقنية".

وبالنظر إلى شهادات مالكي هواتف آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس، وُجد أن مشكلة الحرارة الزائدة تظهر بشكل أساسي لدى البعض عند الشحن أو تشغيل مهام ثقيلة في الهاتف.

في حين كشف البعض الآخر أنهم لم يواجهوا مشاكل متعلقة بالحرارة، إذ تبدو المشكلة أيضاً مرتبطة بنمط استخدام تلك الهواتف.

إلى ذلك، توقعت تقارير صحافية أخرى أن يكون معالج أبل A17 برو الجديد هو سبب المشكلة، كما وجه بعض الخبراء أصابع الاتهام إلى التصميم الجديد لهواتف آيفون 15 برو، إذ إن معدن التيتانيوم المستخدم فيها قد يؤثر سلباً في الكفاءة الحرارية لتلك الهواتف، على حد زعمهم.

ويعتقد الخبراء أن أبل قد تطلق تحديثاً للنظام لإصلاح المشكلة، وسط مخاوف من إقدام الشركة على الحد من أداء المعالج.

وتجدر الإشارة إلى أنه في ظل غياب أي بيانات واضحة أو رسمية ومع تكتم أبل، يصعب التكهن بحجم المشكلة أو أسبابها حتى الآن.
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