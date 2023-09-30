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تكنولوجيا وعلوم

مشكلة حرارة آيفون 15: آبل تلقي اللوم على إنستغرام

Lebanon 24
30-09-2023 | 15:30
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ألقت شركة "آبل" اللوم على تطبيقات عالمية مثل "إنستغرام" في التسبب بارتفاع حرارة هواتفها الجديدة "آيفون 15".

ووجهت "آبل" سهام اللوم على مشكلة برمجية ومشكلات أخرى مرتبطة بالتطبيقات الشائعة مثل "أوبر" و"إنستغرام" في التسبب في ارتفاع حرارة طرازات "آيفون 15″ التي تم إصدارها مؤخراً وإثارة شكاوى حول أنها تصبح ساخنة للغاية بحيث لا يمكن التعامل معها.
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وقالت الشركة التي يقع مقرها في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، السبت، إنها تعمل على تحديث لنظام " آي أو إس 17" الذي يعمل على تشغيل تشكيلة برامج "آيفون 15″ لمنع الأجهزة من أن تصبح ساخنة بشكل غير مريح.

وفي بيان قصير اطلعت عليه الأسوشيتد برس، لم تحدد الشركة جدولاً زمنياً لإصلاح برمجياتها.

وتقول الشركة إنها تعمل أيضاً مع مزودي التطبيقات التي تسببت في حدوث مشكلات، مضيفة أن "إنستغرام" قام بتعديل تطبيقه لأجهزة "آيفون" هذا الأسبوع.
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