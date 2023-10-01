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تكنولوجيا وعلوم

آخر تحديث.. "أمازون" تضيف المحادثة الذكية إلى "أليكسا"

Lebanon 24
01-10-2023 | 09:52
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تجري شركة التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الأميركية العملاقة أمازون تحديثاً لنظام المساعد الرقمي "أليكسا"، لإضافة مهارات المحادثة الآلية بالذكاء الاصطناعي إليه.
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بهذا الشأن، قال مدير إدارة الأجهزة في أمازون ديفيد ليمب إن الاستخدامات الجديدة للذكاء الاصطناعي ستتيح إعداد الإجراءات المتكررة لتشغيل الأجهزة المنزلية للمستخدم بجملة واحدة موجهة إلى المساعد الرقمي أليكسا. ويعني هذا أنه سيكون كافياً القول "أليكسا: قم بتشغيل موسيقى الاستيقاظ في غرفة نوم الأطفال كل يوم في الساعة التاسعة صباحاً ثم افتح الستائر".
 
وحالياً يحتاج المستخدم إلى برمجة الأجهزة لتنفيذ هذه الوظائف يدوياً عبر تطبيق على الهاتف الذكي.
 
كما أنه إذا قام المستخدم بتركيب مصباح ذكي في البيت، ولكنه لم يعد يتذكر اسمه، يمكنه ببساطة أن يطلب من أليكسا تشغيل المصباح الجديد، وسيترجم التطبيق هذه العبارة، ويحدد المصباح المطلوب تشغيله بالفعل.
 
هذا وستصبح المحادثات بين المستخدم وأليكسا أكثر طبيعية، بالإضافة إلى أن المعايير الفنية التي تجعل الأجهزة، التي تنتجها شركات مختلفة تعمل معاً بصورة أفضل، وستساعد الخصائص الجديدة في تجنب الكثير من المواقف المحبطة، عند التعامل مع الأجهزة المنزلية الذكية.
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