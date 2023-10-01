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تكنولوجيا وعلوم

هل يكسب إيلون ماسك 142 ألف دولار في الدقيقة؟

Lebanon 24
01-10-2023 | 10:35
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نفى الملياردير إيلون ماسك الادعاءات التي تقول إنه يكسب أكثر من 142 ألف دولار كل دقيقة، موضحاً أنه يخسر المزيد من المال، عندما ينخفض سهم شركة "تسلا".

ورد ماسك على أحد مستخدمي "اكس"، قائلاً إن مثل هذه التقارير تعتمد على "مقاييس سخيفة"، وأنه يمتلك في المقام الأول أسهماً في الشركات التي ساعد في إنشائها، موضحاً أنه من الناحية الفنية يخسر مبالغ كبيرة في كل مرة يتعرض فيها سهم تسلا لانخفاض عشوائي.
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ويأتي هذا الرد بعد أن أشارت التقارير إلى أن صافي ثروة ماسك زاد بمتوسط حوالي 2378 دولار في الثانية على مدار 3 سنوات، أي ما يعادل 142680 دولار في الدقيقة أو 8560800 دولار في الساعة.
 
 
ووفقاً لهذه التقارير، إذا نام ماسك لمدة 8 ساعات، فسيستيقظ وقد ربح مبلغ 68.486.400 دولار.
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