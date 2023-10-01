نوكيا تكشف هاتفين ذكيين يدعمان تقنية 5G

Advertisement

لم تعد شركة نوكيا تصنع هواتف للأسواق الكبيرة، ولكن لا يزال بإمكان المعجبين شراء هاتف يحمل علامة نوكيا التجارية، من تصنيع شركة فنلندية أخرى وهي HMD، وأحدث هاتفين أصدرتهما الشركة هما: Nokia HHRA501x وNokia IS540.1.وتم تطوير هذه الهواتف الذكية بمساعدة الشركة الألمانية i.safe MOBILE Gmbh، وهي ليست مخصصة للمستهلكين الأفراد، بل تم تصميم أجهزة 5 جي القوية هذه لإبقاء العمال على اتصال في البيئات القاسية والخطرة.ووفقاً لنوكيا، فإن كلا الهاتفين مناسبان لجميع أنواع المؤسسات، ويتضمنان جهازاً محمولاً قوياً يدعم فرق السلامة العامة، ويتواصل عبر النطاق 68. ويتميز كلاهما ببطاقتي سيم، بما في ذلك دعم إي سيم، كما أنهما حاصلان على تصنيف IP-68 للتشغيل في البيئات النائية أو القاسية.ويُعد الهاتفان جزءاً من حل نوكيا الشامل للبنى التحتية اللاسلكية الخاصة، وقد تم اختبارهما واعتمادهما بدقة لتلبية متطلبات الاتصال لقطاعات، مثل شركات تصنيع النفط والغاز والتعدين والمواد الكيميائية.ويمكن استخدام هذه الهواتف في المناطق الخطرة، حيث من غير المحتمل وجود جو قابل للاشتعال، ولكن يمكن أن يحدث لفترة قصيرة. والأهم من ذلك، أن الهواتف تدعم جميع نطاقات الترددات اللاسلكية الضرورية، ولديها جميع الشهادات المطلوبة، ويمكن للشركات في جميع أنحاء العالم استخدامها.ومن ناحية المواصفات، فإن الهاتفين الذكيين الصناعيين مزودان بمعالجات Qualcomm QCM6490 والتي تُستخدم عادةً في أجهزة إنترنت الأشياء بدلاً من الهواتف الذكية.وكما هو متوقع، فهي تتميز بشاشات مقاس 6 بوصات محمية بزجاج Corning Gorilla Glass 3، كما أنها تحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت وبطاريات بسعة 4400 مللي أمبير.ونظراً لأن هذه الهواتف ليست مخصصة للعملاء الأفراد بل للشركات، لم تذكر نوكيا أي شيء حول السعر أو التوفر، مما يعني أنه سيتعين على الشركات الاتصال بالشركة المصنعة الفنلندية للحصول على مزيد من المعلومات، بحسب موقع فون أرينا.