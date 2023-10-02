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تكنولوجيا وعلوم

لماذا تأخرت تسلا في طرح سيارة "سايبر تراك" الجديدة؟

Lebanon 24
02-10-2023 | 02:48
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تبخرت آمال منتظري سيارة تسلا "سايبر تراك" (Cybertruck) مع مرور نهاية أيلول بدون الإعلان عن إطلاق الشاحنة أو تسليمها للزبائن الذين طال انتظارهم.

وتقول صحيفة وول ستريت جورنال إن هذا أثار أسئلة إضافية حول أسباب التأخير وأثار المزيد من المخاوف بشأن اتساع تشكيلة Tesla على المدى القريب.
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وتقول الصحيفة إن Tesla تراهن على أن العملاء على استعداد لانتظار سيارة بيك آب كهربائية لا تشبه أي شيء آخر يسير على الطريق.

وتتميز السيارة ذات الشكل المثلث الأضلاع - أول موديل سيارة جديد من تسلا منذ أكثر من ثلاث سنوات - بمظهر خارجي من الفولاذ المقاوم للصدأ وزجاج أمامي عملاق.

كما وعدت تسلا بأنها ستكون مضادة للرصاص. (الحرة) 
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