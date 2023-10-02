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تكنولوجيا وعلوم
"ميتا" و"راي بان" تُطلقان نظارات ذكية تتيح بثّ ما تراه مباشرة على "فيسبوك"
Lebanon 24
02-10-2023
|
11:00
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أطلقت شركة "ميتا" بالتعاون مع العلامة التجارية للنظارات "راي بان" نظارت ذكية تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي تتيح بثّ ما تراه مباشرة على "فيسبوك".
ومن خلال الكاميرات والميكروفونات ومكبرات الصوت، ستسمح النظارات للمستخدم بطلب معلومات حول ما يراه، أو الحصول على مساعدة في ترجمة اللافتات أو القوائم.
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وتعد النظارات الذكية من بين الأجهزة الأولى التي تستخدم روبوتات الدردشة الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من "ميتا"، وهي تقنية تهدف إلى محاكاة المحادثة البشرية. (روسيا اليوم)
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