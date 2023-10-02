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تكنولوجيا وعلوم
يستطيع إجراء المكالمات عبر الأقمار الاصطناعية.. هواوي تطلق هاتفها الذكي الفاخر
Lebanon 24
02-10-2023
|
16:00
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أطلقت شركة "هواوي" هاتفها الذكي "ميت 60 آر إس ألتيميت ديزين" الفاخر، الذي يمتاز بظهر من السيراميك مقاوم للخدوش مع وحدة (كاميرا) على شكل مُثمَّن.
وأوضحت الشركة الصينية أن هاتفها الذكي الجديد يمتاز بشاشة "إل تي بي- أومليد" قياس 6.8 بوصة، محمية بزجاج كونلون المقاوم للخدوش والسقوط.
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وتتمتع الشاشة بدقة وضوح 2760 × 1260 بيكسل، بينما يبلغ معدل تحديث الصورة 120 هرتز.
وينبض بداخل الهاتف المعالج هيسيلكون كيرن 9000 إس، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 16 غيغابايت، بينما تبلغ سعة الذاكرة الداخلية 512 غيغابايت، أو 1 تيرابايت.
ويشتمل الهاتف الجديد على كاميرا خلفية تتألف من عدسة رئيسة بدقة 48 ميغابيكسل، وعدسة بزاوية فائقة الاتساع بدقة 40 ميغابيكسل، وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 48 ميغابيكسل، التي تدعم وظيفة الماكرو، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 13 ميغابيكسل لالتقاط صور "السيلفي"، مع مستشعر من نوع "تي أو إف" للتعرف الآمن إلى الوجه بتقنية "3 دي".
وجُهِّز الهاتف ببطارية سعة 5000 مللي أمبير ساعة، كما أنه يتمتع بمقاومة الماء، وفقاً لفئة الحماية "أي بي 68".
ويستطيع الهاتف الذكي "ميت 60 آر إس ألتيميت ديزين" الفاخر إجراء المكالمات الهاتفية، وإرسال الرسائل القصيرة عبر الأقمار الاصطناعية.
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