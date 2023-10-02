Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

يشبه "الرافيولي"... ناسا تلتقط صوراً غير مسبوقة لقمر في كوكب زحل

Lebanon 24
02-10-2023 | 23:39
A-
A+
Doc-P-1113072-638319123421577870.jpg
Doc-P-1113072-638319123421577870.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشر خبراء في وكالة ناسا صوراً فريدة لم يسبق لها مثيل لأحد أقمار كوكب زحل، ويقول الناس إنه يشبه معكرونة "الرافيولي".
 
Advertisement


ووفقاً لصحيفة نيويورك بوست، فقد تم التقاط الصور من المركبة الفضائية كاسيني. وتظهر القمر الفريد بمستوى جديد من التفاصيل. ووفقاً لوكالة الفضاء، فإن التلال حول خط الاستواء لها خصائص مشابهة للقمر أطلس، وهو قمر آخر يدور حول زحل. وهذه التلال تعطي شكل "الزلابية" الفريد.

وأوضح المنشور أن القمر يدور حول زحل بين الفجوات الموجودة في حلقات الكوكب. ويكمل مداره مرة كل 13.8 ساعة تقريباً وعلى ارتفاع 83000 ميل.

وتُظهر الصورتان لـ "قمر الرافيولي" منظور المركبة الفضائية كاسيني في مواجهة قريبة. وتم اكتشاف قمر بان في الأصل قبل 9 سنوات بواسطة المركبة الفضائية فوييجر 2، بحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية.

ووفقاً لموقع سبيس، يمتلك زحل 145 قمراً معترف بها حالياً من قبل الاتحاد الفلكي الدولي. وتم العثور على 62 منها في وقت سابق من هذا العام من قبل فريق من العلماء.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:38 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:26 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:45 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:18 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
03:00 | 2023-10-03
01:00 | 2023-10-03
23:00 | 2023-10-02
16:00 | 2023-10-02
12:00 | 2023-10-02
11:11 | 2023-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24