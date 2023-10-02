يشبه "الرافيولي"... ناسا تلتقط صوراً غير مسبوقة لقمر في كوكب زحل

نشر خبراء في وكالة ناسا صوراً فريدة لم يسبق لها مثيل لأحد أقمار كوكب زحل، ويقول الناس إنه يشبه معكرونة "الرافيولي".

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ووفقاً لصحيفة نيويورك بوست، فقد تم التقاط الصور من المركبة الفضائية كاسيني. وتظهر القمر الفريد بمستوى جديد من التفاصيل. ووفقاً لوكالة الفضاء، فإن التلال حول خط الاستواء لها خصائص مشابهة للقمر أطلس، وهو قمر آخر يدور حول زحل. وهذه التلال تعطي شكل "الزلابية" الفريد.وأوضح المنشور أن القمر يدور حول زحل بين الفجوات الموجودة في حلقات الكوكب. ويكمل مداره مرة كل 13.8 ساعة تقريباً وعلى ارتفاع 83000 ميل.وتُظهر الصورتان لـ "قمر الرافيولي" منظور المركبة الفضائية كاسيني في مواجهة قريبة. وتم اكتشاف قمر بان في الأصل قبل 9 سنوات بواسطة المركبة الفضائية فوييجر 2، بحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية.ووفقاً لموقع سبيس، يمتلك زحل 145 قمراً معترف بها حالياً من قبل الاتحاد الفلكي الدولي. وتم العثور على 62 منها في وقت سابق من هذا العام من قبل فريق من العلماء.