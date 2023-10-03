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تكنولوجيا وعلوم
تلفاز يتتبع السعرات الحرارية للمشاهدين.. إليكم التفاصيل!
Lebanon 24
03-10-2023
|
01:00
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أطلقت شركة هايسنس التلفاز الذكي U8KL الجديد والمزود برادار mmWave، لتتبع حرق السعرات الحرارية أثناء أداء التمارين الرياضية أمام التلفاز.
وأوضحت الشركة الصينية أن التلفاز الذكي U8KL الجديد يمكنه تتبع موقع المستخدم وحركته عن طريق رادار mmWave، وذلك من أجل حماية خصوصية المستخدم؛ حيث لا يمكن إجراء تسجيلات الفيديو في غرف المعيشة.
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وأكدت شركة هايسنس أن هذا الرادار يتيح إمكانية ضبط الصوت والصورة حسب وضع جلوس المشاهد، علاوة على وظيفة الإيقاف المؤقت للبرنامج المشغل تلقائياً عندما يترك المشاهد الغرفة، ثم مواصلة تشغيله مرة أخرى عندما يعود المشاهد إلى الغرفة، بالإضافة إلى تعتيم صورة التلفاز، عندما لا يكون هناك أحد في الغرفة لتوفير الطاقة.
وتروج الشركة الصينية للتلفاز الذكي الجديد من خلال توفير جودة صورة فائقة بفضل الاعتماد على تقنية الإضاءة الخلفية Mini LED، وتعمل الموديلات قياس 65 و75 بوصة بدرجة سطوع قصوى تصل إلى 3000 نيت، في حين تصل درجة السطوع بالموديل قياس 85 بوصة إلى 3300 نيت.
وأكدت شركة هايسنس على أن التلفاز الذكي U8KL الجديد يعمل بدقة الوضوح 4K، وبمعدل تنشيط صورة 144 هرتز، مع وظيفة التعتيم الموضعي في 1600 إلى 2400 منطقة إضاءة حسب مقاس الموديل.
وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على العديد من منافذ التوصيل منها على سبيل المثال اثنين من منافذ HDMI 2.1، واثنين من منافذ HDMI 2.0، ونظام صوتي مدمج بقدرة خرج 77 وات مع دعم تقنية دولبي Atmos.
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