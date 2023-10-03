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تكنولوجيا وعلوم
ماسك يعلن نجاح تجربة جديدة في "إكس"
Lebanon 24
03-10-2023
|
03:00
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أطل الملياردير الأميركي إيلون ماسك، في بث مباشر على منصة "إكس" التي يملكها، وهو يشارك في لعبة فيديو، ليعلن بذلك أنه تمكن من اختبار خدمة بث ألعاب الفيديو الجديدة على المنصة بنجاح.
ويأتي لك في إطار مساعي ماسك إلى إطلاق خدمة لبث الألعاب على "إكس"، بغية تحويلها إلى "تطبيق كل شيء"، يقدم العديد من الخدمات والمزايا المتنوعة.
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وقال ماسك في منشور نشره، الإثنين، على "إكس"، أنه "جرى اختبار نظام بث ألعاب الفيديو الليلة الماضية. إنها تعمل بنجاح!.. سأحاول إكمال لعبة Tier 100 Nightmare Dungeon الليلة مباشرةً على المنصة".
ومنذ استحواذه على شركة تويتر في أكتوبر 2022، وتغيير تسميتها إلى إكس (X) في نيسان 2023، أعلن ماسك مرارًا عن طموحه لتحويل منصة التواصل الاجتماعي إلى "تطبيق لكل شيء"، بدءًا من منافسة عمالقة البث المباشر "Twitch" و"YouTube".
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