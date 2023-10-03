شركة مالية عملاقة تستثمر 100 مليون دولار في الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة معالجة المدفوعات "فيزا" أنها تخطط لاستثمار 100 مليون دولار في الشركات المطورة لتقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، التي تؤثر في مستقبل التجارة والمدفوعات.



وقال جاك فوريستل، كبير مسؤولي المنتجات والإستراتيجية في الشركة: "يركز الكثير من الذكاء الاصطناعي التوليدي الآن على المهام وإنشاء المحتوى، مع أن هذه التقنية تعيد تشكيل طريقة عيشنا وعملنا وتغير التجارة بشكل هادف بطرق نحتاج إلى فهمها".

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وتتوقع الشركة تنفيذ مجموعة من الاستثمارات الصغيرة بقيمة بضعة ملايين من الدولارات، وذلك بالنظر إلى المرحلة المبكرة من الصناعة، مع أنها تتمتع بالقدرة على تنفيذ استثمارات كبرى عندما يكون هناك مبرر قوي لذلك. وقال جاك فوريستل، كبير مسؤولي المنتجات والإستراتيجية في الشركة: "يركز الكثير من الذكاء الاصطناعي التوليدي الآن على المهام وإنشاء المحتوى، مع أن هذه التقنية تعيد تشكيل طريقة عيشنا وعملنا وتغير التجارة بشكل هادف بطرق نحتاج إلى فهمها".وتتوقع الشركة تنفيذ مجموعة من الاستثمارات الصغيرة بقيمة بضعة ملايين من الدولارات، وذلك بالنظر إلى المرحلة المبكرة من الصناعة، مع أنها تتمتع بالقدرة على تنفيذ استثمارات كبرى عندما يكون هناك مبرر قوي لذلك.

كذلك، تتطلع فيزا إلى دعم الشركات التي تطبق الذكاء الاصطناعي التوليدي لحل المشكلات الحقيقية في التجارة والمدفوعات والتكنولوجيا المالية، ويشمل ذلك عمليات B2B المتعلقة بالمدفوعات بالإضافة إلى البنية التحتية التي يمكن أن يكون لها تأثير عميق في التجارة.



وتهتم فيزا بالشركات على مستويات متعددة، بدءًا من تنظيم البيانات للذكاء الاصطناعي التوليدي وحتى التجارب التي سيحصل عليها المستخدمون في العمل أو في حياتهم الشخصية.





وتعد فيزا من بين الشركات المالية الأميركية العملاقة التي تسارع إلى الاستفادة من الأجيال الجديدة من الذكاء الاصطناعي داخل أعمالها، مع تحقيق نجاحات مبكرة أيضًا مع رواد الأعمال، حيث تبلغ القيمة السوقية للشركة 483 مليار دولار.