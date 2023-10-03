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تكنولوجيا وعلوم

فيديو مسرب لهاتف "غوغل" الجديد قبل إطلاقه رسمياً.. هذه ميزاته

Lebanon 24
03-10-2023 | 10:41
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نشرت بعض القنوات على منصة "يوتيوب" مقاطع فيديو تظهر هاتف "بكسل 8"، الذي ستعلن عنه شركة "غوغل" رسمياً الأسبوع الجاري.
ويظهر في المقطع، الذي نشرته قناة "بي بي كيه ريفيو"، الهاتف باللون الرمادي، وعلى واجهته الخلفية عدسات الكاميرا، في إطار بارز أنيق التصميم.
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وتبعا لأحدث التسريبات، فإن الجهاز الجديد الذي سيحمل اسم "هازل" سيكون ذا ذاكرة وصول عشوائي بحجم 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية بحجم 128 غيغابايت، كما جهّز بشاشة "أموليد" بمقاس 6.2 بوصات، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، وترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 424 شمعة/م تقريبا.
أما الكاميرا الأساسية فيه، فستكون ثنائية العدسة بدقة (50+12) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 10.5 ميغابيكسل.
 
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