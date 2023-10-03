23
o
بيروت
24
o
طرابلس
30
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
17
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
12
o
بشري
22
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
قريباً.. هل يصبح الاشتراك بـ "فيسبوك" وإنستغرام" مقابل بدل مادي؟
Lebanon 24
03-10-2023
|
23:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
تستعد شركة ميتا، المالكة لموقع فيسبوك، فرض رسوم اشتراك شهرية قدرها 14 دولارا على مستخدمي تطبيق إنستغرام على الهاتف في دول الاتحاد الأوروبي، الذين لا يريدون مشاركة الشركة نشاطهم الرقمي من أجل توجيه إعلانات لهم، بحسب ما أفادت صحيفتا "وول ستريت جورنال"، و"فاينانشيال تايمز"، الثلاثاء.
Advertisement
ونقلت الصحيفتان عن مصادرهما، أن "شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة تفكر في أن تتقاضى أيضا 17 دولارا مقابل استخدام موقعي فيسبوك وإنستغرام معا على الحواسيب".
وذكرت "وول ستريت جورنال" أن مسؤولين في ميتا، عرضوا الخطة على منظمي الخصوصية في أيرلندا ومنظمي المنافسة الرقمية في بروكسل، في اجتماعات عقدت في أيلول الماضي.
وأضافت أن "الخطة تعتبر مناورة من شركة ميتا من أجل الالتفاف على قواعد الاتحاد الأوروبي التي تهدد بتقييد قدرتها على عرض إعلانات مخصصة للمستخدمين من دون الحصول على موافقة المستخدم أولا، مما يعرض مصدر إيراداتها الرئيسي للخطر".
وقالت "فاينانشيال تايمز" إنه من المرجح أن يتم طرح الخطة للتنفيذ في غضون أسابيع.
وأضافت: "أمام الشركة مهلة حتى نهاية تشرين الأول للامتثال لقرار محكمة لوكسمبورغ الصادر هذا العام والذي وجد أن فيسبوك "لا يمكنه تبرير" استخدام البيانات الشخصية لاستهداف المستهلكين بالإعلانات ما لم يحصل على موافقتهم". (الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بكلام غير لائق: متصل يُحرج مذيعة الـ LBCI مباشرة على الهواء.. هكذا ردت عليه (فيديو)
Lebanon 24
بكلام غير لائق: متصل يُحرج مذيعة الـ LBCI مباشرة على الهواء.. هكذا ردت عليه (فيديو)
03:29 | 2023-10-03
03/10/2023 03:29:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان أظهر الكثير وحركات فاضحة.. فنانة لبنانية تُقلّد ميريام فارس شاهدوا كيف رقصت على المسرح (فيديو)
Lebanon 24
بفستان أظهر الكثير وحركات فاضحة.. فنانة لبنانية تُقلّد ميريام فارس شاهدوا كيف رقصت على المسرح (فيديو)
02:50 | 2023-10-03
03/10/2023 02:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بطلة مسلسل "كريستال" ستيفاني عطالله تكشف عن مرضها.. وهكذا ستمضي فترة التعافي
Lebanon 24
بالفيديو: بطلة مسلسل "كريستال" ستيفاني عطالله تكشف عن مرضها.. وهكذا ستمضي فترة التعافي
08:37 | 2023-10-03
03/10/2023 08:37:15
Lebanon 24
Lebanon 24
يبلغ سعره مليون دولار.. تعرّفوا إلى منزل راغب علامة الفخم في وسط بيروت (صور)
Lebanon 24
يبلغ سعره مليون دولار.. تعرّفوا إلى منزل راغب علامة الفخم في وسط بيروت (صور)
03:54 | 2023-10-03
03/10/2023 03:54:37
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة زوجة الياس الحصروني بحادث سير مروع (صورة)
Lebanon 24
وفاة زوجة الياس الحصروني بحادث سير مروع (صورة)
05:18 | 2023-10-03
03/10/2023 05:18:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
01:00 | 2023-10-04
بمواصفات ممتازة وسعر منافس.. سامسونغ تكشف عن هاتفها الجديد
16:00 | 2023-10-03
روسيا تستعد لاختبار صاروخ مجنح جديد بمحرك نووي
10:41 | 2023-10-03
فيديو مسرب لهاتف "غوغل" الجديد قبل إطلاقه رسمياً.. هذه ميزاته
09:02 | 2023-10-03
شركة مالية عملاقة تستثمر 100 مليون دولار في الذكاء الاصطناعي
03:00 | 2023-10-03
ماسك يعلن نجاح تجربة جديدة في "إكس"
01:00 | 2023-10-03
تلفاز يتتبع السعرات الحرارية للمشاهدين.. إليكم التفاصيل!
فيديو
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
01:55 | 2023-09-30
04/10/2023 08:40:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار عن تعرّضه لوعكة صحية خطيرة.. أول تعليق من الممثل فادي إبراهيم هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار عن تعرّضه لوعكة صحية خطيرة.. أول تعليق من الممثل فادي إبراهيم هذا ما قاله (فيديو)
00:33 | 2023-09-30
04/10/2023 08:40:36
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
04:19 | 2023-09-22
04/10/2023 08:40:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24