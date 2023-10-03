Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

قريباً.. هل يصبح الاشتراك بـ "فيسبوك" وإنستغرام" مقابل بدل مادي؟

Lebanon 24
03-10-2023 | 23:36
A-
A+
Doc-P-1113453-638319985513210896.jpg
Doc-P-1113453-638319985513210896.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تستعد شركة ميتا، المالكة لموقع فيسبوك، فرض رسوم اشتراك شهرية قدرها 14 دولارا على مستخدمي تطبيق إنستغرام على الهاتف في دول الاتحاد الأوروبي، الذين لا يريدون مشاركة الشركة نشاطهم الرقمي من أجل توجيه إعلانات لهم، بحسب ما أفادت صحيفتا "وول ستريت جورنال"، و"فاينانشيال تايمز"، الثلاثاء.  
Advertisement

ونقلت الصحيفتان عن مصادرهما، أن "شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة تفكر في أن تتقاضى أيضا 17 دولارا مقابل استخدام موقعي فيسبوك وإنستغرام معا على الحواسيب". 

وذكرت "وول ستريت جورنال" أن مسؤولين في ميتا، عرضوا الخطة على منظمي الخصوصية في أيرلندا ومنظمي المنافسة الرقمية في بروكسل، في اجتماعات عقدت في أيلول الماضي. 

وأضافت أن "الخطة تعتبر مناورة من شركة ميتا من أجل الالتفاف على قواعد الاتحاد الأوروبي التي تهدد بتقييد قدرتها على عرض إعلانات مخصصة للمستخدمين من دون الحصول على موافقة المستخدم أولا، مما يعرض مصدر إيراداتها الرئيسي للخطر". 

وقالت "فاينانشيال تايمز" إنه من المرجح أن يتم طرح الخطة للتنفيذ في غضون أسابيع.  

وأضافت: "أمام الشركة مهلة حتى نهاية تشرين الأول للامتثال لقرار محكمة لوكسمبورغ الصادر هذا العام والذي وجد أن فيسبوك "لا يمكنه تبرير" استخدام البيانات الشخصية لاستهداف المستهلكين بالإعلانات ما لم يحصل على موافقتهم". (الحرة) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:29 | 2023-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:50 | 2023-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:37 | 2023-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:54 | 2023-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:18 | 2023-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
01:00 | 2023-10-04
16:00 | 2023-10-03
10:41 | 2023-10-03
09:02 | 2023-10-03
03:00 | 2023-10-03
01:00 | 2023-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24