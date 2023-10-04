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تكنولوجيا وعلوم

بمواصفات ممتازة وسعر منافس.. سامسونغ تكشف عن هاتفها الجديد

Lebanon 24
04-10-2023 | 01:00
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كشفت سامسونغ عن هاتف جديد من فئة Galaxy، زودته بمواصفات ممتازة وستطرحه بأسعار منافسة.

ويأتي هاتف Galaxy A05s بهيكل أنيق التصميم أبعاده (168/77.8/8.8) ملم، وزنه 194غ.

أما شاشته فأتت PLS LCD بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 393 شمعة/م تقريبا.
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ويعمل الهاتف بنظام Android 13، ومعالج Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G، ومعالج رسوميات Adreno 610، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

وكاميرته الأساسية أتت ثلاثية العدسة بدقة (50+2+2) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير العريض وعدسة لتصوير الماكرو، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 13 ميغابيكسل.
 
وحصل الجهاز على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واطا. (روسيا اليوم) 
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