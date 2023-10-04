خبر أثار الذعر.. هل تضرب عاصفة شمسيّة الأرض وتقطع الإنترنت عن العالم؟

تزامناً مع انتشار تحذير لوكالة "ناسا" من عاصفة شمسية محتملة ستضرب كوكب الأرض، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأيام بشكل واسع أنباء تفيد بانقطاع الإنترنت عن العالم بعد أسبوع من الآن، ما أثار قلق وذعر المستخدمين من حدوث ذلك.

Advertisement

لكن الوكالة الأميركية لأبحاث الفضاء، أكدت في بيان رسمي سابق، أن كل ما يتم تداوله عن انقطاع الإنترنت حول العالم، مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة.



وطالبت "ناسا" بعدم تصديق هذه الشائعات والاعتماد على مصادر موثوقة للحصول على المعلومات، مضيفة أنه لا توجد أي تهديدات أو أدلة تشير إلى أن الإنترنت سيتعطل، وبالتالي يمكن للأفراد والشركات الابتعاد عن القلق والخوف من هذا الأمر.

كما نفت مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المُخصصة، وغير الربحية، المعنية بضمان شبكة إنترنت عالمية مستقلة وآمنة وواحدة، والمعروفة بـ"ICANN": إن ما يتم تداوله من إشاعات حالياً عن انقطاع خدمات الإنترنت حول العالم غير صحيح.



كذلك، نفت الإمارات العربية المتحدة، أمس الثلاثاء، ما يتم تداوله عن قطع خدمة الإنترنت عالميا خلال أيام، حيث قالت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بالدولة على منصة "إكس": "لا صحة للأنباء التي تتحدث عن انقطاع منتظر في خدمة الإنترنت في العالم بتاريخ 11 تشرين الأول".



ونصحت المواطنين بضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية لتجنب إثارة المخاوف في هذا الشأن.