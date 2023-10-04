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تكنولوجيا وعلوم

صممته ليكون متينا وعمليا.. "نوكيا" تطلق هاتف أندرويد جديد

Lebanon 24
04-10-2023 | 03:00
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تستعد "نوكيا" لطرح هاتف أندرويد جديد، صممته ليكون متينا وعمليا في الاستخدام أثناء السفر أو المغامرات في الطبيعة.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الهاتف الجديد سيكون نسخة معدلة عن هواتف XR21 التي طرحتها نوكيا العام الجاري، وسيحصل على هيكل مقاوم للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H compliant، ومقاوما للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69K.
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وسيأتي هيكله بأبعاد (168/78.6/10.5) ملم، أما شاشته فستكون IPS LCD بمقاس 6.49 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها 550 شمعة/م تقريبا، ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass Victus المضاد للصدمات والخدوش.
 
وسيعمل الهاتف بمعالج Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G، ومعالج رسوميات Adreno 619، وذواكر وصول عشوائي 6 و8غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.
 
أما الكاميرا الأساسية له فستكون ثنائية العدسة بدقة (64+8) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية ستأتي بدقة 16 ميغابيكسل.

وسيحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB-C، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واطا. (روسيا اليوم) 
 
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