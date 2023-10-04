الأصوات "متقطعة ومشوشة".. مشكلة جديدة فى أيفون 15

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أبلغ عدد من مستخدمي أيفون 15 عن مشكلة جديدة تتعلق بالصوت "يبدو متقطعاً ومشوشاً" بعد أسبوعين من إطلاقه، وهناك بالفعل بعض المستخدمين الذين يشكون من مشكلات ارتفاع درجة حرارة الهاتف.ويحتوي منشور على Reddit على تعليقات متعددة من مستخدمي طراز أيفون 15 المختلفة الذين لاحظوا أن الصوت يبدو مشوهاً ومتشققاً عند رفع مستوى الصوت بدرجة عالية، وبناءً على التقارير، يبدو أن مكبرات الصوت هي الأكثر تضرراً.وقال أحد المستخدمين: "لقد وصل الجهاز الخاص بي يوم الإطلاق، وبعد تشغيل الجهاز، يبدو الصوت وكأنه يهتز أو يتشقق في مقاطع فيديو معينة أو نطاقات تردد معينة، وينطبق الشيء نفسه على الموسيقى التي تزيد عن 80٪، بناءً على تجربتي ".وكان التيك توكر Milesabovetech أحد الأشخاص الذين اشتكوا من مشاكل الصوت على هاتفه أيفون 15 پرو ماكس، و قامت شركة آبل باستبدال جهاز أيفون الخاص به مرتين دون أي تكلفة لأنها اعترفت بوجود مشكلة، وأبلغ مستخدمو أيفون 15 الآخرون أيضاً على Reddit عن مطالبتهم لشركة آبل باستبداله.ومن غير المؤكد في هذه المرحلة ما إذا كان هناك خلل في الأجهزة في سماعات أيفون 15 أو ما إذا كانت هذه مشكلة برمجية، وهو ما يبدو أكثر ترجيحاً نظراً لأن معظم المستخدمين المتأثرين لا يزالون يواجهون نفس المشكلة بعد استبدال الهواتف الخاصة بهم، ولم تعترف شركة آبل بعد بأي مشكلات ذات صلة.هناك العديد من مستخدمي أيفون 15 پرو و 15 پرو ماكس يشكون أيضاً من ارتفاع درجة حرارة الأجهزة الجديدة بشدة بعد استخدامها لفترة من الوقت، حتى مع الأشياء الأساسية مثل تصفح الويب، على الرغم من أن عدداً من الأشخاص يزعمون أنهم لم يتأثروا بالمشكلة.وقالت شركة آبل إن ارتفاع درجة حرارة أجهزة أيفون كان نتيجة لحالة طبيعية ناجمة عن البرامج، وقالت الشركة إنه من الطبيعي أن يصبح جهاز أيفون أكثر سخونة من المعتاد بعد الإعداد الأول، أو استعادته من نسخة احتياطية، أو إعادة شحنه لاسلكياً، أو عند تشغيل تطبيقات كثيفة الرسومات أو تطبيقات كثيفة المعالج.ومع ذلك، اعترفت الشركة نهاية الأسبوع الماضي بوجود مشكلة برمجية في نظام التشغيل iOS 17 تسببت في تشغيل طرازات أيفون 15 في درجات حرارة مرتفعة بشكل غير طبيعي، وقالت شركة آبل أن هذه ليست مشكلة في الأجهزة وأنها ستصدر تحديثاً للبرنامج لمعالجة المشكلة.