عالم من أصول تونسية يفوز بجائزة نوبل للكيمياء.. فمن هو منجي باوندي؟

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أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية عن الفائزين بجائزة نوبل للكيمياء، لعام 2023، ومن بين الفائزين الثلاثة، برز اسم عربي، لعالم من أصول تونسية.وأعلنت الأكاديمية أن جائزة نوبل للكيمياء حققها الأميركي لويس بروس والروسي أليكسي إيكيموف، والأميركي من أصول تونسية منجي باوندي.من هو منجي باوندي؟الباوندي هو كيميائي أميركي من أصول تونسية، ولد عام 1961 في العاصمة الفرنسية باريس، وقضى طفولته في فرنسا وتونس قبل أن يقرر والده الهجرة إلى الولايات المتحدة.وحصل على شهادة الماجستير في الكيمياء من جامعة هارفارد والدكتوراه من جامعة شيكاغو.وتركز مجموعة باوندي للأبحاث بشكل كبير على دراسة النقاط الكمومية لأشباه الموصلات الغروية، مع الاهتمام المتزايد بالفلوروفورات العضوية.وتنقسم مشاريع البحوث عموما إلى أربع فئات:التحليل الطيفيالتجميعيعلم الأحياءالأجهزةوركز البحث في البداية بشكل حصري على الدراسة الطيفية للنقاط الكمومية، بينما عالج التقدم الأخير العديد من التحديات في التركيب، التطبيق البيولوجي للمواد النانوية، وبحث الخلايا الشمسية. وبالإضافة إلى ذلك، تهتم مؤسسة باوندي بمطيافية النقاط الكمومية المفردة مع التحليل الطيفي لجزيء واحد.منجي هو ابن عالم الرياضيات محمد صلاح باوندي وهيلين بوبارد.في 1968، أصبح محمد باوندي أستاذاً مشاركاً في جامعة تونس، ثم رحل في 1970 إلى فرنسا حيث عمل فترة قصيرة في جامعة نيس صوفيا أنتيبوليس، قبل أن يغادر سنة 1971 إلى الولايات المتحدة.أين يدرّس منجي الآن؟منذ ربيع 2008، قام الباوندي بتدريس الديناميكات الحرارية والحركية إلى جانب البروفيسور كيث نيلسون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.يعد باوندي أحد المشاركين الأصليين في مجال أبحاث النقاط الكمومية الغروية، ومن بين الكيميائيين الأكثر اقتباساً في العقد الماضي.ما هو إنجاز نوبل هذا العام؟تكافئ جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2023 اكتشاف وتطوير النقاط الكمومية، وهي جسيمات نانوية صغيرة جداً لدرجة أن حجمها يحدد خصائصها.وقالت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم إن هذه المكونات الأصغر لتقنية النانو تستخدم في الضوء الذي يخرج من أجهزة التلفزيون ومصابيح LED، ويمكنها أيضاً توجيه الجراحين عند إزالة أنسجة الورم، من بين أشياء أخرى كثيرة.وقالت الأكاديمية السويدية المانحة لجائزة نوبل: "لقد نجح الحائزون على جائزة نوبل في الكيمياء 2023 في إنتاج جسيمات صغيرة جدا بحيث يتم تحديد خصائصها من خلال الظواهر الكمومية. إن الجسيمات، التي تسمى النقاط الكمومية، أصبحت الآن ذات أهمية كبيرة في تكنولوجيا النانو".