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تكنولوجيا وعلوم

محمد الملا ونورا المطروشي «إلى الفضاء» في عام 2024

Lebanon 24
04-10-2023 | 11:00
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صرّح ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، أن رائدي الفضاء الإماراتيين محمد الملا ونورا المطروشي سينطلقان في «مهمات فضائية جديدة» بعد التخرج في عام 2024.

وجاء هذا في تغريدة له على موقع «إكس»، «تويتر» سابقاً، عقب ترؤسه اجتماع مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، إذ أعلن إطلاق القمر الصناعي الأكثر تقدماً على مستوى المنطقة حاملاً اسم «محمد بن زايد»، كما أكد الشيخ حمدان أن مساعي المركز للوصول إلى القمر ما زالت مستمرة من خلال مهمة «المستكشف راشد 2».
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وأضاف الشيخ حمدان على حسابه: "المرحلة المقبلة ستشهد مشاريع إماراتية نوعية في قطاع الفضاء"، معرباً عن رغبة المركز في أن يكون لاعباً رئيسياً في صناعة مستقبل استكشاف الفضاء.

كان طيار المروحية السابق في شرطة دبي، محمد الملا، والمهندسة وأول رائدة فضاء إماراتية، نورا المطروشي، قد اُختيرا ليكونا جزءاً من فيلق الإمارات العربية المتحدة في عام 2021، قبل إرسالهما للتدريب مع وكالة ناسا في هيوستن بولاية تكساس الأميركية، حيث يخوضان تدريبات في مجال إدارة مهام مختلفة في محطة الفضاء الدولية، والتدرب على مهمات السير في الفضاء، والبقاء لفترات طويلة في المحطة، بالإضافة إلى التدرب على جوانب عدة في نطاق العمليات، والمهمات الروتينية.

وكان رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي قد عاد إلى الأرض الشهر الماضي بعد أن أمضى ستة أشهر في محطة الفضاء الدولية.
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