في جميع المجالات... الذكاء الاصطناعي سيتفوّق على "البشري" 10 مرات!

كشف الرئيس التنفيذي لـ"SoftBank" ماسا يوشي سون، أن "الذكاء الاصطناعي العام، سيتفوق بعشر مرات على الذكاء البشري، في جميع المجالات تقريباً خلال عشر سنوات".



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وقال سون، أثناء حديثه في مؤتمر لشركات الاستثمار في قطاع التكنولوجيا، إنه: "من الخطأ القول إن الذكاء الاصطناعي لن يتفوق على البشر، الذكاء الاصطناعي الآن يطور نفسه بنفسه ويحلل ويتعلم مثل الإنسان تماماً".

كذلك، انتقد سون اليابان، معتيراً أن "الكثير قد فاتها من التطور في قطاع الإنترنت، ولا يمكن التخلف عن موجة الذكاء الاصطناعي" ومشيراً إلى أن "أكثر من 70% من الشركات في اليابان إما تحظر أو تفكر في حظر استخدام الذكاء الاصطناعي".