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تكنولوجيا وعلوم

انتقاد يطال "فيسبوك".. ما يظهر للمستخدمين غير لائق

Lebanon 24
05-10-2023 | 02:00
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اشتكى العديد من مستخدمي "فيسبوك ماسنجر" من أن نظام إنتاج الملصقات الجديد الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي يظهر أشياء غير لائقة.

وذكر موقع "ذا فيرج" التقني من أن الاختبارات الأولى لنظام إنتاج الملصقات الجديد في شركة "ميتا" المالكة لموقع "فيسبوك" أظهرت ملصقات مريبة أحيانا ومضحكة في أحيان أخرى.
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ونقل الموقع تجربة أحد المستخدمين الذي قال إنه أنتج العديد من الملصقات غير المناسبة مثل أطفال جنود وأخرى تظهر أجسادا عارية.

ويأتي هذا الأمر رغم القيود التي وضعتها "ميتا"، فمثلا يحظر النظام كلمات، بينها "كلمات بذيئة"، ويظهر تحذير للمستخدمين من أن هذه الكلمات تنتهك إرشادات مجتمع "ميتا"، لكن البعض يتحايل على هذا الأمر عبر كتابة الكلمات بأخطاء مطبعية.
 
 
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