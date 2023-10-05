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تكنولوجيا وعلوم
سعره منافس.. ZTE تعلن عن هاتف مجهز بمواصفات جيدة
Lebanon 24
05-10-2023
|
03:30
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تستعد ZTE لإطلاق هاتف أندرويد جديد حصل على تقنيات وقدرات تصوير منافسة، وستطرحه بسعر 150 دولارا تقريبا.
ويأتي هاتف Blade A73 5G بهيكل أنيق مضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (163.5/75.2/8.5) ملم، وزنه 197 غ.
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وشاشته جاءت IPS LCD بمقاس 6.52 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 269 شمعة/م تقريبا.
ويعمل الهاتف بنظام Android 13، ومعالج Unisoc T760، ومعالج رسوميات Mali-G57، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
أما الكاميرا الأساسية له فأتت ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 5 ميغابيكسل.
وزوّد الجهاز بمنفذين لشرائح الاتصالات، وشريحة موديم للعمل مع شبكات 5G، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة لتحديد المواقع، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير . (روسيا اليوم)
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