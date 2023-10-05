Chery تختطف الأنظار بسيارتها الجديدة





وأكثر ما يشد الانتباه في سيارة Jaecoo J7 هو تصميمها الخارجي الذي اجتمعت فيه ملامح البساطة والحداثة بنفس الوقت، فضلا عن المصابيح الأمامية التي حصلت عليها المركبة، والمجهزة بوحدات إضاءة فريدة التصميم تعمل بأحدث تقنيات LED.

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وجاءت السيارة بأبعاد قريبة من أبعاد سيارات Volkswagen Tiguan الجديدة، إذ أتت بطول 4 أمتار و50 سنتيمترا، بعرض 186 سم، وارتفاع 168 سم، أما المسافة بين محوري العجلات فيها فـ 267 سم. بدأت Chery بطرح سيارة جديدة في روسيا وعدة أسواق عالمية أخرى، صنّفت كواحدة من أكثر سيارت الكروس أوفر تميزا في الوقت الحالي.وأكثر ما يشد الانتباه في سيارة Jaecoo J7 هو تصميمها الخارجي الذي اجتمعت فيه ملامح البساطة والحداثة بنفس الوقت، فضلا عن المصابيح الأمامية التي حصلت عليها المركبة، والمجهزة بوحدات إضاءة فريدة التصميم تعمل بأحدث تقنيات LED.وجاءت السيارة بأبعاد قريبة من أبعاد سيارات Volkswagen Tiguan الجديدة، إذ أتت بطول 4 أمتار و50 سنتيمترا، بعرض 186 سم، وارتفاع 168 سم، أما المسافة بين محوري العجلات فيها فـ 267 سم.

وحصلت المركبة على صندوق أمتعة بسعة 615 ل، ويمكن زيادة هذه السعة إلى 1332 ل بطي الصفي الخلفي للمقاعد، كما جهّزت بصفين من المقاعد المريحة المزودة بأنظمة تدفئة وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعياتها.



وتتميز قمرة Jaecoo J7 بواجهة القيادة فيها والتي حصلت على شاشات لمسية بمقاس 13.2 و14.8 بوصة وضعت في منتصف الواجهة بشكل طولي كما في سيارات تسلا، كما ثبتت قبالة السائق شاشات تعمل كلوحة عدادات رقمية.

وزودتها Chery بكاميرات توفر رؤية كاملة لمحيط الهيكل بزاوية 360 درجة، وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وعدة أنظمة للقيادة تناسب مختلف أنواع الطرق، وجهزتها بحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية.



وتعمل السيارة بمحركات SQRF4J16C توربينية بسعة 1.6 ليتر وعزم 186 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 سرعات، ويمكنها التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 8.9 ثانية. (روسيا اليوم)