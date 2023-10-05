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تكنولوجيا وعلوم

واتساب تختبر خاصية تثبيت الرسائل في المحادثات

Lebanon 24
05-10-2023 | 06:00
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تختبر منصة المراسلة الفورية واتساب خاصية جديدة في التطبيق تتيح للمستخدمين تثبيت الرسائل المهمة داخل المحادثات.

وبحسب لقطات الشاشة المنشورة من النسخة التجريبية الأصلية للتطبيق، فإن خاصية تثبيت الرسائل تتيح 3 خيارات مختلفة بشأن مدة التثبيت: 24 ساعة، أو 7 أيام، أو 30 يومًا، قبل أن يُلغى تثبيتها على نحو تلقائي.

ويمكن للمستخدمين إلغاء تثبيت الرسائل يدويًا في أي وقت قبل انتهاء المدة المحددة.

وعند تثبيت الرسائل، ستكون موجودة بشكل دائم في أعلى المحادثات الخاصة بهم، مما يسهل على طرفي المحادثة الوصول إلى الرسائل المهمة أو التي يُرجع إليها على نحو متكرر.

وتتيح واتساب الميزة الجديدة في المحادثات الفردية، ومن المتوقع أن تتيحها أيضًا في المجموعات خلال وقتٍ لاحق، على أن تكون صلاحية التثبيت متاحة لمديري المجموعات، حيث تحقق تلك الميزة فائدة كبيرة مقارنةً بوجودها في المحادثات الفردية.

وتُحضّر المنصة لعدد من المزايا الجديدة، ومنها مزايا مرتبطة بالذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء الملصقات والدردشة مع روبوتات الذكية

 

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